永川醫院 台南首間假日輕急症中心

台南市假日輕急症中心上路，永川醫院11月2日起成為台南市首家試辦醫院，提供民眾假日即時醫療服務。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

因應民眾假日就醫需求，健保署自今年起推動週日及國定假日輕急症中心(UCC,Urgent Care Center)試辦方案，南市永川醫院率先響應政策，將於11月2日起成為南市首家UCC。南市衛生局也鼓勵地區醫院於週日及國定假日提供輕度急症的醫療服務，便利社區民眾就醫。

永川醫院以耳鼻喉科起家，近年積極配合政府政策推動健康醫院、高齡友善醫院、無菸醫院及慢性病防治等計畫，同時也是本市公費流感抗病毒藥劑的合約院所，深獲社區肯定。今年也響應UCC試辦方案，11月2日起提供民眾假日即時醫療服務！

廣告 廣告

台南市衛生局長李翠鳳10月31日特別前往永川醫院視察並表達感謝，李翠鳳表示，目前南市急救責任醫院急診人數逐年攀升，尤其成醫、奇美醫兩大醫學中心壅塞明顯。永川醫院鄰近兩院，轉院時間僅約10分鐘，加入假日輕急症中心能有效分流輕症病患，讓重症病人獲得更即時的救治。

永川醫院長蘇祐達指出，「視病猶親、守護健康」是永川醫院的使命，在衛福部石崇良部長推動政策與衛生局、健保局南區業務組、醫師公會及消防局多方支持下，永川醫院也將全力以赴，成為社區民眾健康後盾。11月起，週日與國定假日上午8點至晚上12點皆提供服務，需立即就醫之民眾，掛號費僅收150元，就診專線：06-2245771、0978-089-180。

衛生局強調，「假日輕急症中心」上路後，可提供內科、兒科、骨外科等輕症醫療，包括外傷、慢性病急性發作、慢性病病情不穩定、突然發燒或腹瀉等4大類輕症族群。呼籲市民遇突發輕度疾病，可先前往輕急症中心就診。