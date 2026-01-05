永平國小地下停車場 清9泳池垃圾

新北市永和區永平國小地下立體停車場工程於民國113年1月動工，力拚115年6月完工，目前進度達88.65％、超前0.2％，是全市第2座連通捷運車站的停車場。交通局指出，因操場下方早年曾作為垃圾掩埋場，第二工區清運作業已完成，累計清運垃圾量達2萬3134立方公尺，相當於9.25座標準游泳池的蓄水量。

該工程總經費15.7億元，其中清運地下垃圾耗費過半，配合捷運萬大線竣工期程，興建地下3層停車場，與捷運萬大中和線LG05站間以連通道連接，提供238格小型車停車位及692格機車停車位。工程目前正執行操場覆土作業，進度達88.65％、超前0.2％。

交通局副局長金肇安5日主持「永平國小地下停車場廉政平台」第5次聯繫會議，檢視地下掩埋垃圾清運成果與後續工程推動情形。金肇安表示，永平國小操場下方早年曾作為垃圾掩埋場，為確保工程品質與廉潔，交通局主動整合檢調機關、民間透明倡議團體及市府機關成立廉政平台，透過跨機關合作，從制度面預防風險。

值得一提的是，該工程規畫人本交通為重點，包括整合停車場車道、校門口和捷運出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，停車場更首創臨停接送區，讓家長安心接送學童。地方期盼工程早日完工，讓孩童可以安心上學，同時解決周遭民眾停車困擾。

交通局政風室主任陳怡君表示，該工程率先導入智慧科技工地管理，在工地周邊設置環境偵測設備，即時監測溫度、溼度、噪音及空氣品質（PM2.5、PM10），並於仁愛路、保生路設置工地智慧看板，同步在交通局官網「廉政平台專區」公開環境監測資訊，讓民眾可即時查詢、共同監督，實踐「公開透明、全民參與」的理念。

此外，為防範土方與廢棄物清運過程可能產生的廉政風險，由市府政風處及交通局政風室、交通安全科、停車管理科共同組成專案小組，多次實地跟車稽查，嚴格監督廠商落實清運計畫，同時透過工區即時監控影像設備，查核廢棄物清運車輛進出及工區管理情形，確認無不明人員或車輛進入工區，全面杜絕濫倒等違規情事發生。