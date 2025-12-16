永年高中走進雲林地檢與法院 實地參訪深化法治教育

主任檢察官朱啓仁向學生說明檢察官在刑事程序中的關鍵角色。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為深化青年法治素養並培養公共參與意識，雲林縣私立永年高中於114年12月16日安排師生前往臺灣雲林地方檢察署及雲林地方法院進行實地參訪，透過走入司法現場的體驗式學習，讓學生近距離了解刑事司法運作與法律實務。

永年高中實地參訪雲林地檢署大合照。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

本次參訪行程內容豐富，涵蓋檢察官職務說明、偵查程序介紹、刑事法庭導覽、法警室與拘留室參觀，並結合反詐騙、反毒宣導，以及國民法官制度與修復式司法理念分享，讓學生在短時間內獲得完整且多面向的法治教育。

活動由雲林地檢署主任檢察官朱啓仁主持導覽，向學生說明檢察官在刑事程序中的角色與職責，包括案件受理、指揮警察偵查、偵訊被告與證人、提起公訴及出庭論告等核心工作，並強調檢察官辦案須秉持客觀、公正原則，以追求事實真相與法律正義。

宣導人員進一步呼籲學生拒毒最重要的是勇於「拒絕第一次」。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

參訪過程中特別安排學生進入刑事法庭，介紹審理流程與各角色分工，並讓學生實際站上法官席，觀察證人席與被告席配置，加深對審判制度的理解。此外，地檢署也開放平日不對外參觀的法警室與拘留室，說明安全維護與被告管理機制，學生親眼見到拘留空間後，對違法行為可能帶來的後果有更深刻體會。

在反詐騙與反毒宣導部分，檢察官透過實際案例解析假投資、假網拍、解除分期付款及交友詐騙等常見手法，提醒學生凡涉及金錢、帳戶或驗證碼均須提高警覺，並強調身分證件屬高度敏感文件，不得隨意外借或提供他人。反毒宣導則聚焦新興毒品常以糖果、餅乾、飲料等形式偽裝，呼籲學生勇於拒絕第一次嘗試，並在遇到可疑情況時主動向師長求助。

主任檢察官朱啓仁向學生說明檢察官職務、偵查程序介紹、刑事法庭導覽、法警室與拘留室參觀，並結合反詐騙、反毒宣導。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

法院方面也向學生介紹國民法官制度的運作方式與公民參與審判的重要性，並分享修復式司法理念，說明司法除懲罰犯罪外，也重視修復關係與回復社會信任，讓學生理解法律制度的多元面向。

永年高中師長表示，此次參訪讓學生從偵查到審判流程皆有實際接觸，有助於建立正確的法治觀念與社會責任感。雲林地檢署也指出，未來將持續推動校園法治教育，期盼協助青年培養守法意識，成為具公共精神的新世代公民。

