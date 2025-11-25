永康中華路即將成為台南首條捷運 議員要求同步解決停車問題





台南捷運藍線預計2026年底動工，永康中華路未來雖是繁榮地段，但停車問題也面臨嚴峻考驗，市議員林冠維25日在自由發言時建議市府透過跨局處合作，整合永康中興里活動中心與立體停車場的興建案，同步解決活動中心土地取得問題及中華路停車空間不足。林冠維也要求工務局加強永康祥合公園及探索公園內設施，並修復公園內運動人行道，兩座公園使用率非常高，若因設施不足與安全問題，造成民眾卻步，就喪失興建公園的目的。

市議員林冠維表示，永康區居民樂見中華路成為台南首條捷運路線，當地人行道正進行整體整建與行人友善空間改善，解決過去人行道狹窄及被電箱電桿佔用人行道問題，導致行人或推嬰兒推車的爸媽被迫要走到機車道非常危險。但他發現該區域非常缺乏立體停車場，同時，永康區中興里也沒有足夠的土地來興建里民活動中心，他建議爭取將原停車用地（停12、13）規劃為一處立體停車場及活動中心親子悠遊館等複合式場館。

廣告 廣告

林冠維說，立體停車場搭配永康中興里活動中心等複合式場館具備「一舉多得」，建築物一樓可作為中興里活動中心及親子悠遊館，立體停車場能解決中華路嚴重的停車位短缺問題，中興里活動中心可免除用地取得的繁雜程序。儘管前置作業花費許多時間，但總體時程（約4-5年）能與預計6年的捷運建設時程順利銜接。

林冠維表示，這項專案若成功推進，如同將原本散落在地上的零散積木（活動中心需求、親子悠遊館、停車位需求），透過精確的設計和協調，堆疊成一座有效利用空間的高樓，一舉解決了土地利用和公共服務的雙重挑戰也有效解決每天大量人潮的永康兵仔市場停車需求。他要求都發局、地政局、交通局及民政局等相關單位做跨局處協調，加速因應捷運藍線興建期程。

林冠維說，永康祥合公園是市府花費鉅資興建，園內雖有全台南市最長的溜滑梯，但該設施存在安全疑慮，可能導致兒童褲子容易破掉，且滑下來很危險，目前幾乎無人使用。由於這處公園常有親子活動，他已會同里長爭取增設兒童滑軌，預估經費約600萬，已請公所提報工務局，盼市府能支持。

林冠維也接獲地方陳情，每天有上千人運動的永康探索公園，園內特色兒童遊具完全不足，家長同樣強烈要求增設滑軌設施。他與區公所已完成會勘，確認該滑軌預定地與未來滯洪池的設置地點不衝突。林冠維要求工務局務必加速流程，核准兩處公園的兒童滑軌建置案。另外，永康探索公園內約一公里人行道破損不堪，常導致婆婆媽媽或長輩慢跑或健走摔倒，林冠維已辦理兩次會勘，一公里的里民休閒運動步道全面翻新經費4914萬，也請市府儘速爭取中央經費全面做改善，改善民眾休閒運動安全問題。

更多新聞推薦

● 領普發1萬也要對發票賺獎金！ 114年9、10月期統一發票千萬獎號碼：25834483