永康中華路施工惹怨 神也讓步

永康區中華路人行道更新改善工程，中華西街路口的阿彌陀佛神像也被迫必須搬家，神明二話不說應允成全。（曹婷婷攝）

台南永康區中華路人行道今年10月啟動更新改善工程，分34個工區分段施工，預計花396天把人行道還給行人，該計畫獲市民支持，惟中華路沿線商家林立，施工以來客人無法臨停，生意掉3成不免有怨言。民怨高漲同時，路邊矗立40年的阿彌陀佛神像也被迫搬家，經請示神明就獲應允，地方紛紛說「也著人也著神！」

中華路是往來東區、永康區重要交通要道，未來將建置台南第一條捷運藍線。中華路長期苦無人行道供民眾通行，備受詬病，人行道更新工程早在民國107年就提出構想，歷經多年爭取，去年總算核定，總經費1.6億元。

此次工程範圍涵蓋中華路兩側，從奇美醫院一路往南至小東路，接著折返施作，全長約6公里。永康區公所預期會有「陣痛期」，採34個工區逐段施工，每段約需6至8周，且施工期間也闢有臨時人行道。不過，日前有騎士到店家消費，把機車並排停在臨時人行道惹議，近期檢舉頻仍，不少客人一停就遭開單，店家抱怨生意直直落。

市議員朱正軒說，近來接獲不少陳情，已請永康區公所製作公告，清楚標示臨時人行道僅供行人非停放車輛等資訊，避免用路人誤解或因為暫停遭開罰。施工期間一定會造成不便，他也要求工期不拖延，將民怨降至最低。

老百姓有怨言，但施工過程卻有一段「神明點頭搬家」故事。原來，中華路與中華西街路口安置一座阿彌陀佛神像，為40年前在地民眾請來庇佑路口出入平安，此次配合施工需請神搬家。

永康區長李皇興說，他與安康里長王君哲擲筊請示，神明二話不說應允，日前已請道長舉行退火儀式，後續將遷至安康里獅子亭公園，神明還指示將面向開元路，持續庇佑路口出入平安。王君哲說，未來捷運會帶動當地發展，「就連神明也願意配合，非常感謝。」