永康交通壅塞及捷運周邊建設 南市議員提建議 促市府改善

南市議員黃肇輝針對永康交通壅塞及捷運周邊建設提建議，督促市府以積極帶度具體改善。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市議會25日進行市政總質詢自由發言，市議員黃肇輝針對永康交通壅塞及捷運週邊建設進度兩大議題提出具體建議，要求市府以更積極的態度面對，讓市民看見改善。

黃肇輝議員表示，縣市合併後交通流量大增，永康交流道週邊的省道車流量龐大，尖峰時段更是塞到苦不堪言，除爭取下交流道新分流閘道外，平面道路標線調整與號誌配置更是關鍵，他要求市府應先檢討，包含車種分流是否造成機慢車的危險以及造成車流混亂，讓交流道下的交通動線更順暢，真正改善多年來讓市民最頭痛的壅塞問題。

至於捷運聯合開發建設部分，黃肇輝議員指出，臺南捷運計畫將於明年動工，但沿線規劃中的「停六」多功能停車場BOT案，卻因三七五減租相關問題尚未解決而卡關，呼籲市府應盡速釐清與處理，才能順利啟動招標作業，避免影響整體捷運系統的服務效益。

黃肇輝議員強調，交通建設攸關市民日常生活品質，他建議市府可與成大南工校方洽談，評估是否能提供靠近捷運站的部分校地，作為產學合作及捷運車站共構使用，讓捷運建設不只服務通勤，更能帶動教育、研發與地方發展的結合，創造多贏；他也會持續督促市府排除各項阻礙，讓永康更暢通、捷運建設更順利，打造更宜居的臺南。