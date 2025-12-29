永康六甲頂醫療專區市地重劃 啟用

南市長黃偉哲、地政局長陳淑美、永康區長李皇興、奇美醫療財團法人董事長許春華、奇美醫院院長林宏榮、立委及議員為永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程剪綵啟用。（記者李嘉祥攝）

臺南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程昨（二十九）日舉行完工啟用儀式，市長黃偉哲與地政局長陳淑美、永康區長李皇興、奇美醫療財團法人董事長許春華、奇美醫院院長林宏榮及立委議員聯合剪綵，正式宣告重劃區啟用。

黃偉哲市長表示，市地重劃是兼顧公共利益與城市發展重要工具，該案透過市重整合土地資源，公部門取得公園、活動中心及道路等公設用地，奇美醫療體系則獲得醫療專用區土地，改善既有醫療園區腹地不足問題也提升環境品質，讓市民獲得更完善的醫療服務與休憩空間，也期奇美醫院擴建與公共設施陸續到位，打造醫療與生活機能兼備優質生活圈。

陳淑美局長指出，六甲頂醫療專用區以醫療、綠地與永續城市為核心，兼顧健康照護與生活品質，於一一二年三月開工，總開發面積四點零九三公頃，歷經約二年半工期如期完工，除提供住宅區、醫療專用區土地，還有公園、廣場、綠地、道路等公共設施，未來結合奇美醫院既有院區及後續開發，有助提升整體醫療服務量能，並帶動當地整體發展。

陳局長說明該重劃工程設計秉持人本與永續理念，納入無障礙通用設計，公園景觀善用地形高差保留原生喬木導入複層式植栽，另設置容量三千五百噸的滯洪池，兼具休憩與防災功能，榮獲「國家卓越建設獎－最佳規劃設計類金質獎」；目前重劃區土地已完成全區分配及權利變更登記，預計明年第一季辦理土地處分作業。