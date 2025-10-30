永康創意設計園區開發計畫啟動 軍事意象轉化為親子互動公共空間

永康創意設計園區內公園設計將軍事意象融入現代遊具造型，轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化方式延續。（記者李嘉祥翻攝）

▲永康創意設計園區內公園設計將軍事意象融入現代遊具造型，轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化方式延續。（記者李嘉祥翻攝）

永康砲兵學校於114年10月30日遷移移師關廟新校區，宣告駐地超過一甲子的軍事基地任務圓滿完成，也象徵「永康創意設計園區」開發計畫啟動；為讓歷史與當代生活無縫接軌，公園設計強調材質、動線與形式呼應，以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展滑梯、攀爬架等多元互動設施，將原沉重軍事意象轉化為親子互動的生活場景，除滿足兒童探索與冒險需求，也讓場域具高度識別性。

市長黃偉哲表示，永康砲校不僅是國防體系的重要據點，更是永康人的集體記憶，多年來官兵除肩負保家衛國使命，也在地方防災與公益服務上留下深刻足跡，感謝軍方配合，讓市府推動區段徵收與土地開發計畫得以順利進行，也指示地政局詳細規劃，讓軍事基地順利轉化為兼具文化底蘊與創新精神的城市新地標，園區設計朝市民親近公共空間方向努力，實踐公共建設的人本精神，讓城市更具文化厚度與生活溫度。

地政局長陳淑美說明永康砲校區段徵收自102年公告實施後，市府分二期推動開發，第一期開發14.46公頃，已完成臺南市立圖書館新總館與閱之森公園，108年全區啟用，已成為市民休閒與藝文展演的重要場域；第二期開發面積達69.03公頃，將涵蓋原砲校舊址與周邊軍方土地，正辦理工程發包作業，預計114年底完成招標、115年至117年間分期開闢公共設施，118年可望完成土地移交，正式提供建築使用。

地政局長陳淑美指出，軍方搬遷後將依都市計畫推動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃完善道路系統、公園綠地及學校用地，導入「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」兩大主軸，結合智慧製造、科研創新與新創辦公機能，打造兼具就業與生活的現代化新區。

陳淑美局長進一步說明園區「二期公園（含綠園道）」總面積約15.81公頃，相當於一座臺南公園，北側公園設計特保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，將砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化方式延續；南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，未來將規劃市集與活動廣場，成為市民休憩與文化交流的新據點；園區內原電訓大樓經結構評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐，兼顧資源永續與建物再利用精神，以有效率的方式完成機關整備服務市民。

陳淑美局長強調，永康砲校創意設計園區的轉型，不僅展現市府對歷史空間的尊重與再生，也象徵臺南邁向宜居城市的重要一步；未來將持續以人本、永續、創新的理念推動區域發展，讓土地獲得最有效的利用，讓永康成為市民理想的居住城市，實現「進步永康、宜居臺南」願景。