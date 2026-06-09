永康區中華路遇陣雨排水不及 市府團隊協力緊急處理
記者陳佳伶／新營報導
受到鋒面接近及西南風增強影響，永康區有陣雨，鄰近中華路及中華二路口之部分路段排水不及有積水情形，進一步檢視發現是中華路側溝被沙包、油汙皂化等硬塊阻塞，南市水利局九日下午協助永康區公所，緊急調度大型機具進行搶險作業，順利排除阻礙物。
水利局指出，鄰近中華路及中華二路口之部分路段排水不及有積水情形，該局派員確認雨水下水道排洪功能順暢，經與永康區公所確認側溝排水情形，發現中華路側溝被沙包、油汙皂化等硬塊阻塞，導致地表逕流無法順利排入雨水下水道。
水利局協助永康區公所，緊急調度大型機具進行搶險作業，順利排除阻礙物，讓降雨逕流可即時順利排入側溝，再流入雨水下水道，該局也提醒用路人經過該路段時，要注意行車安全。
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