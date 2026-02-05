永康區公所偕同里長共同關懷關懷獨居長者 攜手鄰里傳遞社會暖意

永康區公所啟動寒冬送暖關懷獨居長者訪視活動，區長李皇興偕同各里里長深入社區巷弄訪視及遞送愛心物資，也感謝善心企業共襄盛舉行善。（記者李嘉祥攝）

年關將近，多波寒流接連來襲，為確保區內弱勢長輩平安度過凜冬，臺南市永康區公所特於年節前啟動「寒冬送暖，關懷獨居長者」訪視活動，區長李皇興偕同各里里長與區公所人員深入社區巷弄進行訪視及遞送愛心物資，盼透過實際行動讓長輩在寒風中感受到社會的愛心與溫暖。

永康公所寒冬送暖關懷物資結合社會各界善心人士、團體愛心購置，針對長輩飲食習慣精心挑選營養麵食、耐放罐頭、暖心沖泡飲品等品項；允統食材公司獲知後亦贊助15箱醬油，讓長輩能更便捷的食用；李皇興區長也代表黃偉哲市長致贈感謝狀，肯定善心團體慷慨解囊，展現公私協力最佳典範。

在訪視過程中，李皇興區長與里長除關心長輩身體健康，也叮囑冬季用電與熱水器使用的安全，提醒長者在低溫期間務必加強保暖，並預防一氧化碳中毒或電線走火等意外。

李皇興區長表示，永康區目前共列冊222位獨居長者，長輩年輕時為社會奉獻，晚年生活不應感到孤單，區公所透過社區照顧關懷據點進行電話問安、關懷訪視、健促活動、供餐服務等照顧里內獨居長者，也希望透過送暖活動提供物質補給及傳遞陪伴力量；他也肯定里長是最了解在地需求的第一線，區公所與鄰里緊密配合，能更精準地掌握獨居長者的生活現狀，將資源送到最需要的長輩手中，並感謝各界善心團體共襄盛舉行善助弱。

李皇興區長強調，未來區公所會持續整合社會資源，落實市長黃偉哲「溫暖大台南」的施政理念，構建讓長輩能安心生活、在地老化友善社區，也呼籲民眾若發現鄰里間有需要幫助的孤苦長者，可及時通報公所或里辦公處，讓公部門及時介入，共同守護社區長輩的平安與笑容。