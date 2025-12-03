永康區公所推出限量砲校紀念品 邀民眾一起典藏湯山歷史

永康區公所推出限量砲校紀念品，區長李皇興邀民眾一起典藏湯山歷史。（記者李嘉祥攝）

陸軍砲兵訓練指揮部「湯山營區」自落腳永康以來，陪伴地方發展，留下眾多軍事訓練、官兵生活與城市變遷的共同記憶；為讓市民回顧砲校於永康深耕數十年記憶，永康區公所3日宣布推出「湯山紀念包」（簡稱湯包），同步於官網及臉書發行，以實用、具文化感的設計凝聚在地情感，邀民眾一起收藏屬於永康的歷史印記。

駐守臺南永康長達73年的陸軍砲兵學校遷駐關廟，砲校指揮官李少將於地方歡送會中致贈「砲彈造型水壺」給市長黃偉哲，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發的重任；黃偉哲市長則回贈野戰帽，感謝砲校長年駐防地方守護國土及鄉里情誼。

永康區長李皇興表示，為讓廣大關心永康砲校歷史民眾與退伍官兵心留念想，區公所特別將地方歡送會揮別永康砲校時，市長黃偉哲及指揮官互贈深具意義的紀念品進行復刻與組合，並將這份獨家紀念品組合命名為「湯山紀念包」，藉此典藏這份珍貴的在地記憶。

李皇興區長指出，區公所將入口意象圖騰刻印在一系列裝備上，包含砲彈造型水壺、專屬背帶、野戰帽、應援毛巾、鑰匙圈及徽章等，所有品項以迷彩帆布袋精心包裝組合成套，別具收藏價值，12月4日起開放訂購，限量800份，其中600份為線上、200份現場，詳細領取方式公告於永康區公所官方網站及臉書粉絲頁，有興趣收藏的民眾可上網查詢或關注，也邀市民把握機會收藏砲校歲月的深刻記憶，迎接永康未來新篇章。