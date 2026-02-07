永康區公所結合各單位聯合迎春 揮毫寫春聯闖關學知識拿獎品

永康區公所結合各單位聯合迎春，區長李皇興與書法家及立委、議員等代表及書法家聯合揮毫寫吉祥春聯，為民眾送上新春祝福。（記者李嘉祥攝）

臺南市永康區公所7日於永康區社教中心舉辦「2026永康『駿馬呈祥』春節活動」，結合舞獅表演、春聯揮毫、發票換燈籠、年節櫥窗佈置、機關宣導闖關遊戲、永康里辦公處「爆米花開好運旺來」政令宣導以及永康慈后宮媽祖賜福平安圓等系列活動，區長李皇興並與眾人一起現場揮毫寫吉祥春聯，祝福民眾新春如意。

永仁高中慈輝醒獅團祥獅獻瑞以精彩演出揭開活動序幕，李皇興區長並頒發感謝狀予永康慈后宮及永康幼兒園，感謝廟方贊助媽祖賜福平安湯圓，於寒冬中傳遞溫暖、迎接新春，以及永康幼兒園策劃「櫥藝滿分窗意有春」社教中心大門櫥窗年節佈置，增添濃厚年味。

眾所期待的名家揮毫贈春聯活動邀請鄭清和、鄭福成、張方華、莊素琴、唐一良等書法家現場書寫供民眾挑選，吸引大批民眾排隊等候；捐贈發票做愛心兌換可愛的「搖搖馬」DIY燈籠深受大小朋友喜愛；「闖關集章抽好禮」活動同樣人氣十足，民眾持「駿馬呈祥闖關卡」至各機關宣導攤位集滿關卡章戳，即可參加抽獎獲得小禮物與DIY燈籠，並帶回市府、區公所、永康里辦公處、南區國稅局新化稽徵所、永康警分局、消防局第五救災救護大隊永康分隊、永康戶政事務所、地政事務所及衛生所等單位滿滿新年祝福。

李皇興區長表示，農曆春節象徵歲末更新、喜迎新春，是最具代表性的傳統節慶，區公所特邀在地機關、學校、里辦公處、廟宇及書法名家於社教中心廣場及大廳同步舉辦迎春活動，讓參與民眾感受「駿馬奔騰、萬象更新」年節熱鬧氛圍；為讓民眾健康平安過好年，衛生所亦於活動現場設置疫苗接種站及胸部X光巡檢車，提供健康諮詢與檢查服務，讓民眾安心迎接新年。