永康區南灣公設民營托嬰中心招生開跑 提供平價優質托育服務

▲南市社會局運用永康區多功能活動中心空間設置公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務。（記者李嘉祥攝）

為提升公共托育服務量能，臺南市政府社會局運用永康區多功能活動中心空間設置公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務，預計3月1日起正式收托，刻正受理報名中；市長黃偉哲歡迎嬰幼兒設籍臺南市且父母至少一方連續設籍南市滿6個月以上者，於2月2日下午5時前上臺南市育兒資源網線上報名。

黃偉哲市長表示，為減輕家長照顧負擔，市府積極提供多元化的托育服務，南灣公托係南市第5家公設民營托嬰中心，累計全市已經設立13家公共托育家園及5家公設民營托嬰中心；未來社會局也將積極設立公設民營托嬰中心，提升公共托育服務量能，減輕家庭經濟壓力，打造安心育兒的環境，實現人人「願生、能養」的城市願景。

社會局長郭乃文指出，南市公托及家園提供滿2足月至未滿2歲嬰幼兒日間托育服務，公托每月托育費用9000元、家園每月托育費用10000元，市府補助每人每月至少7000元的托育補助，大幅減輕市民經濟負擔；今年度除南灣公托外，預計再啟用白河區永安公托、善化區蓮潭公托及安南托育資源中心，持續擴大南市托育服務量能，支持更多育兒家庭。

社會局也進一步說明，此次除南灣公托招生20名外，安平區永華公托亦有缺額1名，符合資格的家長可於2月2日下午5時前上「臺南市育兒資源網」登入會員，點選「公托、家園線上申請」填妥資料並上傳證明文件後送審，審核通過者於2月9日進行電腦抽籤，社會局將另行公布正取與備取名單。