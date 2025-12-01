永康友善市集用手作與互動翻轉刻板印象

市政府社會局在永康區東橋里活動中心辦理「友善社區市集」闖關活動。（市府提供）

記者黃文記／永康報導

台南市政府社會局日前在永康區東橋里活動中心辦理「友善社區市集」闖關活動，吸引逾二百名市民參與。集結多家社區式服務單位設攤，提供皮雕、串珠等免費手作體驗，以及視障按摩、手語教學、疊杯挑戰等多元活動，透過趣味闖關引導市民在輕鬆互動中認識身心障礙服務，促進理解、破除偏見，營造更友善的社區環境。

市府表示，社會共融絕非停留在口號，而是需要透過持續的理解、互動與參與才能逐步實現。永康區東橋里將規劃設置三處社區式身心障礙服務據點，成為台南市推動在地支持與社區融合的重要示範區。

這次市集不僅提供市民近距離與身心障礙者互動的機會，也透過手作體驗、專業服務及精彩演出，讓社會大眾以更貼近、具體的方式理解共融的價值與意義。市府強調，唯有在互信與理解逐步累積的基礎上，才能真正落實友善社區的願景。

活動獲得民眾熱烈回響，透過一次又一次自然、真誠的互動，許多市民表示過去對身心障礙者的刻板印象被徹底翻轉，也更理解社區式服務的價值。多項體驗讓民眾在無壓力、零距離的環境中從「認識」走向「理解」，從「理解」走向「支持」，讓共融真正走進日常。

社會局長郭乃文表示，推動社區式身心障礙服務的核心精神，不僅是提供必要支持，更是在社區中建立理解、友善與接納的環境。期盼透過這次活動，讓民眾看見身心障礙者的能力與多元樣貌，並提升社區對支持性服務的信任與參與度。