永康國小四季五行料理 推在地飲食

六年級學童透過實際體驗好吉曆桌遊互動遊戲，認識每個節氣盛產的作物。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

永康區永康國小二日結合教育局發行的「台南好吉曆」食曆，將四季與五行搭配推出特色午餐料理，讓吃當季食在地的永續理念扎根校園；並帶領學生實際體驗好吉曆桌遊互動遊戲，進而推廣台南在地農產的飲食文化。

一年四季春溫、夏熱、秋涼、冬寒，依次循環；農產作物春耕、夏耘、秋收、冬藏，生生不息，自古至今遵循飲食順應季節時令走。從營養學角度來看，五色飲食原理營養價值豐富，例如綠色食物富含纖維質，黑色食物富含花青素，白色食物富含多醣體，黃色食物富含胡蘿蔔素，紅色食物富含茄紅素等，顯示中西飲食理念相同，均衡攝取不同顏色及種類食物，唯是健康之道。

永康國小將四季與五行搭配推出特色午餐料理，讓吃當季食在地的永續理念扎根校園。（記者汪惠松攝）

營養師王瓊嫣運用台南好吉曆食曆，依據四季與五行的飲食概念推出特色午餐料理。結合不同季節的當令產物，對應白綠黑紅黃五色在地食材，例如秋季白食選用安南的白蘿蔔搭配玉米，推出蘿蔔玉米湯；冬季黑食選用西港的黑麻油搭配香菇，推出麻油香菇雞等，彩色食物學均衡又營養，美味又健康。

閱推教師謝佩瑩運用台南好吉曆桌遊，於課堂中教導學生認識季節與產物間的關係，並透過桌遊互動遊戲了解每個節氣的時序特色、認識每個節氣盛產的作物、認識當季農產及在地農產等，課程融入多元化學習方式，並搭配生活化季節活動，讓知識更深植於孩子心中。

校長洪國展表示，學校利用台南好吉曆教材教具推出四季五行特色午餐料理，及季節與農產連結課程活動，除培養學生建立正確飲食觀念及良好生活習慣，也營造健康樂活校園氛圍。