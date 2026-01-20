永康地政攜手永慶房產推廣「地籍異動即時通」。（市府提供）

記者黃文記／永康報導

近年來詐騙案件層出不窮，手法不斷翻新，不動產更成為詐騙集團鎖定的高價值標的。為強化民眾財產安全防線，永康地政事務所積極推廣「地籍異動即時通」服務，並攜手永慶房產集團展開公私協力，擴大宣導，共同防範不動產詐騙。二十日前進永康區中華里活動中心舉辦「預防詐騙」公益講座，透過第一線接觸民眾及房仲通路的機會，強化防詐宣導。

市府地政局長陳淑美表示，面對不斷演變的詐騙手法，政府除持續提醒民眾提高警覺，更須主動布建防詐網絡。地政局已整合跨機關資源，於各式宣導活動與講座中全面推廣防詐資訊，透過公私協力，全面提升台南市不動產防詐量能。她同時呼籲，不動產動輒價值數百萬甚至上千萬元，是許多家庭一生的心血，無論交易或權利異動，都應審慎以對，並善用「地籍異動即時通」等防護機制，才能有效守護自身財產安全。

永康地政於活動現場分享一則近期成功阻詐案例，今年初有一名年長婦人至地政事務所申請金額三百二十萬房屋抵押權設定及預告登記，承辦人員主動關心其借貸用途，發現其說法涉及「海外親屬遭限制出境、急需資金解套」等典型詐騙話術，隨即通報警方共同協助查證。經耐心勸說後，該名婦人決定撤銷申請，成功避免財產損失；後續並協助民眾申辦「地籍異動即時通」，將自己及信任的親友手機設定為異動通知號碼，為不動產安全加上第二道防線。

永康地政主任徐福成表示，分享成功阻詐的實際案例，讓民眾從真實案例中產生共鳴與警覺，更加帶動民眾申辦意願，這次也在「預防詐騙」公益講座活動現場受理申辦「地籍異動即時通」，免去民眾往返地政事務所的不便。