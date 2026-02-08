永康地政春節宣導不動產防詐

永康地政配合在地春節活動啟動行動服務列車宣導不動產防詐撇步，並設計兒童專屬知識問答落實防詐教育全齡化。



為落實防詐教育全齡化，永康地政事務所配合在地春節活動啟動地政行動服務列車，除傳遞不動產安全與防詐騙重要資訊及推廣實用的「地政防詐三寶」，並設計兒童專屬標示注音防詐知識問答，透過闖關及圖卡結合情境問答，讓親子在遊戲互動中輕鬆吸收防詐知識。

市長黃偉哲表示，市府整合跨局處資源成立「打詐臺南隊」，全面落實「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大核心工作，也期盼透過地所深入社區宣導，建立全民防範意識。地政局長陳淑美指出，不動產因高價值特性成為詐騙集團覬覦目標，呼籲市民善用「地政防詐三寶」保障產權，除可申辦「地籍異動即時通」，也可善用新上路的「稅籍異動即時通」，多加一層保障，不動產交易委託也務必選擇有信譽的合法業者。

永康地政主任徐福成說，不動產防詐宣導是持續性的重要工作，永康地政會持續主動走向民眾，結合在地活動，讓地政服務與防詐資訊廣泛觸及各年齡層。