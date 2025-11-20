永康姑婆廟迎北港媽祖南巡 水墨贈畫見證兩地信仰情誼

北港朝天宮媽祖黑面三媽南巡，今(20)日恭臨台南永康姑婆廟駐駕，隊伍行經沿線，香客夾道參拜，鞭炮聲與鑼鼓聲此起彼落，廟埕前香煙繚繞，展現磅礡的民間信仰能量。

為歡迎北港媽祖聖駕，永康姑婆廟特別邀請擅長水墨創作的台南市政府副秘書長徐健麟，以筆名「璽硯」親繪媽祖聖像一幅，作為贈予朝天宮的禮物。徐健麟並題詩：「乙巳年冬迎聖母，姑婆廟獻香華譜，南台共仰慈光澤，北港朝天佑國土」，以圖文並陳的方式，為這次跨城會香留下獨特的文化記錄。

廣告 廣告

圖說：徐健麟日前赴永康姑婆廟將創作的「媽祖聖像」畫作送給廟方。（圖片來源/永康姑婆廟提供）

媽祖鑾駕停駕姑婆廟時，贈畫儀式隨即隆重舉行，由北港朝天宮副董事長吳炳俊代表受贈，並回贈紀念品致意，象徵兩宮廟情誼深厚。儀式期間鼓樂喧騰、信眾雲集，現場氣氛莊嚴而熱烈，許多人表示明顯感受到媽祖庇佑與神威。

台南市長黃偉哲指出，北港朝天宮媽祖這次與台南祀典大天后宮媽祖相會，是百年後再度「會香」，不僅延續兩地的宗教情誼，也加深彼此的文化連結。今年黑面三媽南巡行經台南17個行政區，並於11月20日至22日在市區展開大遶境，重現百年前壯觀的宗教景象，對台南而言別具歷史意義。

圖說：本月16日北港朝天宮媽祖入境台南鹽水區，市長黃偉哲親臨現場接駕。（圖片來源/翻攝黃偉哲臉書）

徐健麟表示，自己師承水墨大師王海峰，能以畫筆為媽祖與姑婆祖獻禮，感到格外榮幸。他希望透過作品傳達對媽祖慈悲精神的敬仰，也相信信仰是凝聚社會向心力的重要文化資產，更盼媽祖與姑婆祖庇蔭台灣風調雨順、國泰民安。

永康姑婆廟主委蔡順天則說，北港媽祖到訪永康是地方盛事，不僅促進宮廟間的文化交流，更讓地方信眾在共同準備與迎駕過程中，凝聚情感與團結力量。未來廟方會持續推動宗教與文化結合，讓媽祖與姑婆祖的慈悲信仰得以一代一代傳承。 永康姑婆廟主祀「姑婆祖」與「順天聖母陳靖姑」。相傳姑婆祖徐鑾英為明寧靖王婢女，生前負責管理花園（一般認為即今永康區六甲頂姑婆廟一帶），為人慈厚，一生未嫁，過世後奉玉皇大帝敕封為「姑婆」，繼續守護地方黎民。其後陳靖姑巡遊至此，見姑婆獨力護佑鄉里，遂選擇留駐同祀，形成當地極具特色的雙神合祀信仰，成為永康居民共同的精神依靠。

更多品觀點報導

農曆七月「鬼月」生活7禁忌大全

普濟殿火化王船有藏寶！夫妻餘燼中挖出4枚龍銀

