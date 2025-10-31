永康宜居成功社宅歡慶入厝 黃偉哲致贈「推車」賀禮





為實踐「居住正義」政策，台南市政府繼「宜居仁愛」社會住宅順利營運後，永康區「宜居成功」社宅今（31）日也熱鬧舉行入住典禮，台南市長黃偉哲親自前往祝賀103戶居民展開生活新篇章，也強調台南社宅正式進入穩定服務階段，為更多市民帶來安心、舒適的新生活。

市長黃偉哲表示，台南市社會住宅推動至今，已規劃及興建中的戶數達11,188戶，市府團隊正全力加速建構完善的租屋支持體系。「宜居成功」不僅是量能的提升，更是居住品質的展現。

廣告 廣告

黃偉哲說，台南市社會住宅從今年到明年將陸續完工，在穩定供給的社宅政策下，讓許多市民找到自己喜歡且能負擔的好房子，也讓市民避免遇到房東任意漲價或高房價之苦，可以減低生活的負擔。未來市府也會繼續努力，打造台南成為宜居城市。

都發局長林榮川指出 ，「宜居成功」社宅座落於永康核心地段，提供民眾103戶高品質、多房型的租賃選擇，讓市民在可負擔的租金下，享受安全舒適的居住環境。不僅擁有高品質的居住環境，更榮獲 2022年「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類的肯定。該建築設計符合綠建築標準，並導入太陽能電力系統，兼顧了永續與節能。此外，社宅採用通用設計，1樓規劃為無障礙住宅單元、並有社區交誼廳及閱覽室等共享空間，外部空間串聯通學路徑，營造安全舒適的步行環境。

今日的入住典禮延續溫馨互動的主軸，活動現場特別安排茶飲點心及問答贈獎；市長黃偉哲向住戶獻上祝福，並致贈實用的生活好禮「推車」作為入住賀禮，隨後也抽出多份禮券，讓住戶在歡樂氣氛中滿載而歸，展現市府的貼心。

更多新聞推薦

● 中市非洲豬瘟案場比預期更髒亂 中央前進應變所：國軍再加派50名弟兄清理