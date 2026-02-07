永康就業中心善化徵才 釋出近1500個工作機會





勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心於2月7日在善化文康育樂中心舉辦「一馬當先・職場領先」現場徵才活動，吸引中高齡、青年及二度就業民眾踴躍參與，活動現場人潮絡繹不絕，圓滿完成。

本次活動共邀集33家廠商設攤徵才及代收履歷，釋出近1,500個工作機會，職缺涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多元職類。

除了就業媒合，活動現場也融入年節氣氛，書法家吳福山老師現場揮毫，民眾排隊領取「馬年創意春聯」不少人表示：「拿到春聯覺得很有新年氣息，也像是一種心理祝福，讓人充滿動力去面試。」

活動同時安排義剪換髮型，民眾表示，換個新髮型心情更好，也覺得面對職場面試更有自信，35歲的李姓民眾表示「剪髮後整個人看起來更精神，也像是迎接新工作的開始。現場還規劃集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，讓民眾在輕鬆溫馨且有效率的氛圍中找工作。

永康就業中心主任李奇玫表示，年後向來是民眾轉職、重返職場及企業補實人力的重要關鍵期，不論是中高齡者希望延續職涯價值，或青年族群尋找更符合專長與發展性的工作，都是重新布局職涯的好時機。透過現場徵才活動，讓求職者能與企業直接面對面洽談，有助於快速了解工作內容、薪資條件與發展方向，也提升媒合成功率。

李主任進一步指出，因應產業快速變化，企業對人才技能需求日益明確，本次活動特別結合「AI職能速測平台」與「勞工就業通」專區，協助民眾釐清自身能力與職缺須具備的知識和技能，並搭配「邊做邊學」的崗位訓練與就業促進措施，讓民眾不僅找得到工作，更能穩定就業、持續成長。

永康就業中心表示，未來將持續辦理多元徵才活動，協助民眾穩定就業。相關徵才資訊，請持續關注「台灣就業通」或雲嘉南分署官方網站，把握最新就業機會。

