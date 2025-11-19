永康就業中心帶領求職者走入產業現場
記者黃文記／永康報導
為協助特定對象及身心障礙求職者深入了解職場環境與產業趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心十九日舉辦職場參訪活動，帶領民眾前往南科地區的贊美酒店及木瓜媽魚拓燒專賣店進行實地參訪與體驗，藉由親身觀察與互動學習，協助求職者對旅宿與餐飲產業有更全面的認識。
參訪南科贊美酒店時，由飯店人員親自導覽介紹旅宿業的前台接待、客房整備、餐飲服務等工作內容，並分享飯店在招募人才時所重視的職能與服務精神。透過現場導覽與實務操作，學員們對旅宿業的工作型態與服務流程有了更具體的理解。
隨後一行人前往木瓜媽魚拓燒專賣店，老闆娘親切地分享自身從家庭主婦轉型為創業老闆的心路歷程。她表示，餐飲創業雖辛苦，但只要有熱忱與堅持，就能在市場中找到屬於自己的定位。參訪過程中，學員不僅實際觀摩魚拓燒的製作過程，也親手體驗操作，了解從備料、製作到顧客服務的每個細節。現場香氣四溢、氣氛熱絡，大家都對餐飲工作與創業經驗充滿興趣。
值得一提的是，木瓜媽魚拓燒專賣店目前也推動加盟與人才培育計畫，提供有意投入餐飲業的民眾更多元的職涯選項。
永康就業中心表示，透過實地參訪與業者面對面交流，不僅能讓求職者了解各產業的工作環境與實際運作，也有助於評估自身興趣與能力，進而規劃合適的職涯方向。尤其，木瓜媽魚拓燒專賣店以「地方創意餐飲」為出發點，展現小本創業的可行模式，對想從事餐飲業或自營店家的學員而言，是一堂寶貴的現場課。
