永康就業中心帶領特定對象暨身障求職者 走入產業現場實地參訪與體驗





協助特定對象及身心障礙求職者深入了解職場環境與產業趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心於11月19日舉辦職場參訪活動，帶領民眾前往南科地區的贊美酒店及木瓜媽魚拓燒專賣店進行實地參訪與體驗，藉由親身觀察與互動學習，協助求職者對旅宿與餐飲產業有更全面的認識。

活動首先參訪南科贊美酒店，由飯店人員親自導覽介紹旅宿業的前台接待、客房整備、餐飲服務等工作內容，並分享飯店在招募人才時所重視的職能與服務精神。透過現場導覽與實務操作，學員們對旅宿業的工作型態與服務流程有了更具體的理解。

隨後一行人前往木瓜媽魚拓燒專賣店，老闆娘親切地分享自身從家庭主婦轉型為創業老闆的心路歷程。她表示，餐飲創業雖辛苦，但只要有熱忱與堅持，就能在市場中找到屬於自己的定位。參訪過程中，學員不僅實際觀摩魚拓燒的製作過程，也親手體驗操作，了解從備料、製作到顧客服務的每個細節。現場香氣四溢、氣氛熱絡，大家都對餐飲工作與創業經驗充滿興趣。

木瓜媽魚拓燒專賣店目前也推動加盟與人才培育計畫，提供有意投入餐飲業的民眾更多元的職涯選項。永康就業中心表示，對於想創業或探索自營模式的求職者，勞動部亦提供「微型創業鳳凰」等多項創業輔導與資金協助，鼓勵民眾透過學習與資源運用，發展屬於自己的事業藍圖。

永康就業中心表示，透過實地參訪與業者面對面交流，不僅能讓求職者了解各產業的工作環境與實際運作，也有助於評估自身興趣與能力，進而規劃合適的職涯方向。尤其木瓜媽魚拓燒專賣店以「地方創意餐飲」為出發點，展現小本創業的可行模式，對想從事餐飲業或自營店家的學員而言，是一堂寶貴的現場課。

永康就業中心主任李奇玫並指出，隨著美國關稅政策及匯率波動對我國部分產業造成影響，為協助受衝擊的勞工順利銜接新職並減輕企業用人成本，勞動部即日起推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等多元資源，計畫透過補助與訓練並行，鼓勵企業優先僱用受影響產業的失業勞工，協助勞工與企業共度挑戰。

李主任進一步說明，雇主如有意願參與計畫，可上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）申請，並由各地就業中心提供專人諮詢與媒合服務。透過政府政策與地方資源結合，期能在全球經濟波動下，協助勞工穩定就業、企業持續發展，共創勞資雙贏。



