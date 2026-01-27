永康就業中心年前兩場徵才 釋出近3千職缺





勞動部雲嘉南分署永康就業中心於辦理兩場徵才活動，合計釋出近3,000個工作機會，邀請民眾多加把握。

年前向來是徵才與轉職的高峰期，企業為因應新年度營運規劃與人力布局，積極釋出職缺；求職者也趁著年終盤點職涯、為新年做準備，評估更適合自身的發展方向。此時不論是想穩定就業、轉換跑道，或重返職場，都是掌握機會、迎向新開始的最佳時機。

第一場徵才活動將於1月31日（星期六）上午9時至下午1時，在南科管理局前側廣場隆重登場，以「南科磐石昂首三十」為主題，舉辦高質量人才招募，期望吸引優秀科技人才，共同打造臺灣智慧經濟新里程碑。當天除有集團結婚與美食市集外，永康就業中心也邀請台積電、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、緯穎智造、直得科技、群創光電、聯亞科技等7家南科大廠設攤，提供逾1,000個職缺，職缺內容包括製程、設備、產品開發工程師、財務課儲備幹部、廠務主管、工安管理員、環保專責永續課員、日文口譯人員、總經理室專員、護理健康管理師及業務人員等。其中直得科技業務工程師薪資上看10萬元，另有多項高薪面議職缺，提供多元且優質的專業發展機會，讓不同背景的求職者皆能找到適合發揮所長的舞台。

第二場徵才活動將於2月7日（星期六）上午9時30分至12時30分，在善化文康育樂中心（臺南市善化區進學路150號）舉辦「一馬當先・職場領先」現場徵才活動，設攤廠商包括百盈實業、和昌精密、巨高興業、桂盟企業、開南金屬、宏捷科技、聯亞科技、緯穎智造、台灣穗高科技、鑫侑祥企業、宏遠興業、艾杰旭顯示玻璃、鋒沛商行、南良國際臺、好帝一食品（牛頭牌）、美廉社、官田老人養護中心、御手國醫、恩典居家長照機構、南科贊美酒店、私立灣港居家長照機構等，另有南市私立小博士幼兒園、群緯環保工程、已久工業、常益鋼鐵、巨蛋展覽、三皇生物科技、敦玉科技、鼎泰超合金鋁業、順大電機、艾爾斯半導體、台灣矽科宏晟科技、鉅富實業等廠商提供代收履歷服務，共計33家廠商參與，釋出近1,500個職缺，職類涵蓋工程師、技術員、作業員、園長、褓姆、居服員、大貨車司機、行銷及業務人員等。其中緯穎智造多項技術員及品保員職缺薪資達5萬元以上，宏遠興業派外儲備打版師薪資上看8萬元，御手國醫店長薪資亦達8萬元，歡迎有求職及年後轉職需求的民眾踴躍參加。

永康就業中心主任李奇玫表示，本次會場特別設置「AI職能速測平台」專區，針對徵才職務展開職能地圖，供民眾了解應徵職務應具備的知識和技能，再搭配百工百業影音介紹工作環境及內容、連結職業訓練課程，提供求職民眾一站式的就業服務；會場同步設置「勞工就業通」專區，彙整工作崗位訓練的職缺讓雇主先以正式僱傭關係聘用失業勞工，並依實際工作內容安排崗位訓練，以「邊做邊學」的方式提升勞工專業技能。

為營造年節氣氛，永康就業中心2月7日，特別邀請書法家「吳福山」老師現場揮毫馬年創意春聯供民眾索取，數量有限送完為止；另規劃集點兌換「春節馬年開運盆栽」祈為求職者帶來新年好運勢，現場並有摸彩活動、義剪、視障按摩、造型氣球DIY、多元市集等，另備有限量早鳥禮，活動內容豐富、好禮不間斷。

永康中心未來也將持續辦理多場徵才活動，提供更多就業機會。請有求職需求的民眾多加留意「台灣就業通」或雲嘉南分署官方網站，查詢最新徵才資訊。相關職缺內容可上雲嘉南分署官網查詢或電洽永康就業中心。

