永康就業中心年前2場徵才 釋近3千職缺
▲勞發署永康就業中心年前將於南科園區、善化文康育樂中心舉辦二場徵才 活動，總計釋出近三千職缺，助求職者一馬當先迎新年。（記者李嘉祥攝）
年前是徵才與轉職高峰期，企業為因應新年度營運規劃與人力布局釋出職缺，求職者也趁著年終盤點職涯評估更適合的發展方向。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心特於年前辦理兩場徵才活動，合計釋出近3000個工作機會，歡迎想穩定就業、轉換跑道，或重返職場民眾踴躍參與，掌握機會、迎向新開始。
永康就業中心表示，年前第一場徵才活動將於1月31日上午9時至下午1時於南科管理局前側廣場隆重登場，以「南科磐石昂首三十」為主題舉辦高質量人才招募，邀台積電、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、緯穎智造、直得科技、群創光電、聯亞科技等7家南科大廠設攤提供逾1000個職缺，職缺內容包括製程、設備、產品開發工程師、財務課儲備幹部、廠務主管、工安管理員、環保專責永續課員、日文口譯人員、總經理室專員、護理健康管理師及業務人員等，提供多元且優質的專業發展機會，讓不同背景的求職者皆能找到適合發揮所長的舞台。
第二場次2月7日上午9時30分至12時30分將在善化文康育樂中心舉辦「一馬當先．職場領先」現場徵才，邀百盈實業、和昌精密、巨高興業、桂盟企業、開南金屬、宏捷科技、聯亞科技、緯穎智造、台灣穗高科技、鑫侑祥企業、宏遠興業、艾杰旭顯示玻璃、鋒沛商行、南良國際臺、好帝一食品（牛頭牌）、美廉社、官田老人養護中心、御手國醫、恩典居家長照機構、南科贊美酒店、私立灣港居家長照機構等單位設攤。
當天現場另有南市私立小博士幼兒園、群緯環保工程、鼎泰超合金鋁業、順大電機、鉅富實業等廠商提供代收履歷服務，總計共計33家廠商釋出近1500個職缺，職類涵蓋工程師、技術員、作業員、園長、褓姆、居服員、大貨車司機、行銷及業務人員等，歡迎有求職及年後轉職需求的民眾踴躍參加。
永康就業中心主任李奇玫指出，徵才會場特別設置「AI職能速測平台」專區，針對徵才職務展開職能地圖，供民眾了解應徵職務應具備的知識和技能，搭配百工百業影音介紹工作環境及內容、連結職業訓練課程，提供求職民眾一站式就業服務；另也同步設置「勞工就業通」專區，彙整工作崗位訓練的職缺讓雇主先以正式僱傭關係聘用失業勞工，並依實際工作內容安排崗位訓練，以「邊做邊學」的方式提升勞工專業技能。
因應農曆年將近，為營造年節氣氛，李奇玫主任說，2月7日活動當天也邀請書法家「吳福山」老師現場揮毫馬年創意春聯供民眾索取，數量有限送完為止；另並規劃集點兌換「春節馬年開運盆栽」，希望為求職者帶來新年好運勢，現場並有摸彩、義剪、視障按摩、造型氣球DIY、多元市集及有限量早鳥禮，歡迎把握機會參與；未來中心也會持續辦理多場徵才活動，提供更多就業機會，有求職需求的民眾可留意「台灣就業通」或雲嘉南分署官方網站，查詢最新徵才資訊。相關職缺內容可上雲嘉南分署官網查詢或電洽永康就業中心。
