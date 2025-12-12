永康就業中心辦支持勞工安定就業措施座談會 吸引56家企業參與





因應國際經貿局勢變動，並掌握轄區產業現況與企業需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心於12日在經濟部永康產業園區服務中心辦理「勞動部因應國際情勢支持勞工安定就業措施座談會」，吸引56家企業近百人參與。活動除說明勞動部最新協助措施，更安排跨部會政策解說及兩場專題演講，協助企業掌握實務法令與未來政策趨勢，獲得與會廠商高度肯定。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，為協助勞工與企業緩解國際情勢波動帶來的衝擊，勞動部滾動式推動多項方案，包括「僱用安定再強化」、「減班休息學技能」、「勞工就業通計畫」三大方向，提供薪資差額補貼、訓練津貼、僱用獎助、工作崗位訓練費及職務再設計等多元支持，協助企業穩定營運並保障勞工權益。

活動會場並設置「雇主服務諮詢專區」，由永康就業中心同仁提供即時、一對一諮詢，協助廠商快速理解補助內容與申請方式。財政部同步說明貿易融資利息減碼、出口保險費用調降、研發支出抵減、稅額退還及延期或分期繳稅等金融與租稅協助方案，提供企業完整的支援資訊。

本次亦安排兩場專題演講：《企業歲末結算與新年展望：最新勞動法令實務解析》，整理企業年末常見的工時、加班、薪資處理與勞動檢查重點，並說明新年度法規動向；《掌握2026勞動新法》，解析明年即將上路的關鍵法規變化，協助企業提前調整制度、降低法遵風險。

兩場講題貼近企業需求、兼具實務與前瞻性，獲得業者高度肯定。多家企業回饋表示，座談內容實用，跨部會資訊一次整合，許多參與企業表示，透過講師的實務案例及法令解析，能更清楚掌握日後勞動法規方向，有助於企業在規劃人力策略時更加周延。多家企業於交流中回饋表示，本次座談資訊全面又實用，尤其是補助申請流程、法令解析與租稅工具一次到位，讓企業能快速掌握政策變化。有業者表示，在國際局勢不確定性增加的情況下，「僱用安定措施」與「工作崗位訓練」有助穩住留才壓力；亦有廠商指出，以往跨部會資訊較為分散，本次由勞動部、財政部與經濟部同場說明，「不但節省時間，也能更精準掌握政府資源」。

永康就業中心主任李奇玫表示，感謝企業踴躍參與，未來也將持續辦理更多貼近企業需求的專題講座與資源說明會，協助產業面對國內外情勢快速變化。相關政策資訊可至「台灣就業通–勞工就業通計畫」專區查詢，或洽詢永康就業中心（06-2038560），由專人提供協助。

