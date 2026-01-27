永康就業中心辦2場徵才

永康就業中心在春節前將舉辦兩場徵才活動。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

農曆春節前向來是徵才與轉職的高峰期，勞動部雲嘉南分署永康就業中心將於春節前辦理兩場徵才活動，合計釋出近三千個工作機會，其中，直得科技業務工程師月薪上看十萬元，另有多項高薪面議職缺，邀請民眾多加把握。

第一場徵才活動將於一月三十一日上午九時至下午一時在南科管理局前側廣場隆重登場，以「南科磐石昂首三十」為主題，舉辦高質量人才招募，期望吸引優秀科技人才，共同打造台灣智慧經濟新里程碑。

當天除有集團結婚與美食市集外，永康就業中心也邀請台積電、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、緯穎智造、直得科技、群創光電、聯亞科技等七家南科大廠設攤，提供逾一千個職缺，職缺內容包括製程、設備、產品開發工程師、財務課儲備幹部、廠務主管、工安管理員、環保專責永續課員、日文口譯人員、總經理室專員、護理健康管理師及業務人員等。其中，直得科技業務工程師月薪上看十萬元。

第二場徵才活動將於二月七日上午九時三十分至十二時三十分在善化文康育樂中心舉辦「一馬當先．職場領先」現場徵才活動，設攤廠商包括百盈實業、和昌精密、巨高興業、桂盟企業、開南金屬、宏捷科技、聯亞科技、緯穎智造、台灣穗高科技、鑫侑祥企業、宏遠興業等共三十三家廠商，釋出近一千五百個職缺。職類涵蓋工程師、技術員、作業員、園長、褓姆、居服員、大貨車司機、行銷及業務人員等。

永康就業中心主任李奇玫表示，這次會場特別設置「ＡＩ職能速測平台」專區，針對徵才職務展開職能地圖，供民眾了解應徵職務應具備的知識和技能，再搭配百工百業影音介紹工作環境及內容、連結職業訓練課程，提供求職民眾一站式的就業服務。