永康就業中心邀卅三家廠商年前徵才 求職民眾換髮型拿春聯找工作一次搞定

勞發署永康就業中心於善化文康育樂中心辦徵才活動，不僅有職缺，還可拿春聯、換新髮型，中心主任李奇玫祝賀求職者都能職場領先。（記者李嘉祥攝）

▲勞發署永康就業中心於善化文康育樂中心辦徵才活動，不僅有職缺，還可拿春聯、換新髮型，中心主任李奇玫祝賀求職者都能職場領先。（記者李嘉祥攝）

為協助民眾把握年後轉職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心7日於善化文康育樂中心舉辦「一馬當先．職場領先」現場徵才活動，不僅有職缺，還可拿春聯、換新髮型，吸引中高齡、青年及二度就業民眾踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，充滿歡樂喜氣。

永康就業中心年徵才邀集33家廠商設攤及代收履歷，釋出近1500個工作機會，涵蓋工程師、技術員、作業員、行銷與業務人員、大貨車司機、居服員、園長等多元職類；除就業媒合，並邀書法家吳福山老師揮毫，吸引民眾排隊領取「馬年創意春聯」；現場也提供義剪服務及集點兌換「春節馬年開運盆栽」、摸彩、視障按摩、造型氣球DIY及多元市集，讓民眾在溫馨氛圍中找工作。

廣告 廣告

49歲、有製造業經驗的陳姓民眾說，透過現場與廠商面對面洽談，清楚了解工作內容與薪資條件，而企業對中高齡經驗相當重視，也願意提供彈性工時安排，讓他重返職場更有信心；28歲張姓青年說，參加徵才活動可一次接觸多家企業，並在就業服務人員協助下釐清職涯方向，且AI職能速測平台可以快速了解自己的技能與職缺落差，對未來進修與求職方向很有幫助。

幸運搶到春聯民眾也覺得很有新年氣息，也像是一種心理祝福，讓人充滿動力去面試；參加義剪民眾則是覺得換個新髮型心情更好，面試更有自信；35歲的李姓民眾說，剪髮後整個人看起來更精神，也像是迎接新工作的開始。

永康就業中心主任李奇玫表示，年後向來是民眾轉職、重返職場及企業補實人力的重要關鍵期，不論是中高齡者希望延續職涯價值或青年族群尋找更符合專長與發展性的工作，都是重新布局職涯的好時機，期透過現場徵才讓求職者與企業直接面對面洽談，有助於快速了解工作內容、薪資條件與發展方向，也提升媒合成功率。

李奇玫主任強調，因應產業快速變化，企業對人才技能需求日益明確，此次活動也結合「AI職能速測平台」與「勞工就業通」專區，協助民眾釐清自身能力與職缺須具備的知識和技能，並搭配「邊做邊學」的崗位訓練與就業促進措施，讓民眾不僅找得到工作，更能穩定就業、持續成長；未來中心也會持續辦理多元徵才活動，協助民眾穩定就業。相關徵才資訊可持續關注台灣就業通或雲嘉南分署官方網站。