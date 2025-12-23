永康就業中心開發 AI職能速測平台 助職涯定位更精準

永康就業中心首創「AI職能速測平台」，讓求職者在職涯定位上更有方向。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心自行開發「ＡＩ職能速測平台」，運用iCAP職能基準於徵才活動前對求職者進行職能盤點，並同步推廣給企業使用，不僅協助企業更快速掌握人才職能，也讓求職者在職涯定位上更有方向。透過精準職能診斷、職涯探索與訓練規劃工具，「ＡＩ職能速測平台」已逐漸成為提升人力質量的關鍵利器。

永康就業中心主任李奇玫表示，因今年年初山區地震頻傳導致災情嚴重，尤其永康中心轄區的楠西區、南化區、玉井區等偏鄉，交通、物質中斷影響民眾生計，有感於此，永康中心乃啟動「偏鄉就業服務專車」提供整合式就業服務，將就業服務資源直接帶到偏鄉，以協助民眾快速重返職場。

「ＡＩ職能速測平台」係整合勞動部所有就業促進措施，包括：iCAP職能基準、就業促進工具、勞工就業通計畫…等資訊，以數位化、無紙化提供求職者快速便捷的就業服務，企業選才亦能透過平台快速掌握職務所需核心職能；求職者也能透過職能測評了解自己的能力與職涯定位。