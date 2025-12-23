永康就業中心首創「AI職能速測平台」 職涯定位更有方向





勞動部雲嘉南分署永康就業中心自行開發 「AI職能速測平台」，運用iCAP職能基準於徵才活動前對求職者進行職能盤點，並同步推廣給企業使用，不僅協助企業更快速掌握人才職能，也讓求職者在職涯定位上更有方向。透過精準職能診斷、職涯探索與訓練規劃工具，「AI職能速測平台」已逐漸成為提升人力質量的關鍵利器。

李奇玫主任表示，因今年年初山區地震頻傳導致災情嚴重，尤其永康中心轄區的楠西區、南化區、玉井區等偏鄉，交通、物質中斷影響民眾生計，有感於此，永康中心乃啟動「偏鄉就業服務專車」提供整合式就業服務，將就業服務資源直接帶到偏鄉，以協助民眾快速重返職場。

「AI職能速測平台」係整合勞動部所有就業促進措施，包括：iCAP職能基準、就業促進工具、勞工就業通計畫…等資訊，以數位化、無紙化提供求職者快速便捷的就業服務，企業選才亦能透過平台快速掌握職務所需核心職能；求職者也能透過職能測評了解自己的能力與職涯定位，再搭配就服員現場提供諮詢服務，精準找到最適合的職務，進而媒合成功，達到協助偏鄉就業留住在地人才。

永康就業中心同仁自行研發平台，已成功協助眾多企業與求職者運用iCAP職能基準來進行職能盤點、人才培訓與工作媒合，成效極為顯著，已成為地方推動職能發展的成功示範，近期新營、嘉義、虎尾等多個就業中心前往永康中心參訪，欲了解如何在徵才活動中導入「AI職能速測平台」，多個單位皆表示，永康就業中心的導入流程清楚、成果具體，更能同步讓企業自我檢視職缺應具的知識與技能，是值得複製的成功模型。

企業端積極主動洽詢導入方式，其中南科科技大廠為善盡社會企業責任提供身障者就業機會，與本中心辦理人力招募過程中，導入「AI職能速測平台」，成功協助企業快速掌握求職者能力，該場次順利錄用 8 位身障員工。另有企業反映，主管能透過平台清楚辨識員工能力層級，據以制定訓練計畫，顯著提升團隊戰力；也有服務業企業指出，運用iCAP職能地圖展開幫助公司重新檢視職務規格，降低人力流動，讓面試更精準、用人更有效率。

李奇玫主任說，因勞動部積極在推動iCAP職能基準，為使其落實於企業端及民眾端，永康中心今年度共辦理40場偏鄉徵才系列活動，於活動時運用「AI職能速測平台」來推廣iCAP職能基準，此平台已成為企業人才發展的重要工具，更是求職者自我檢視職涯定位的利器，未來永康就業中心將持續推動平台應用、開放更多參訪機會，並與企業合作打造更完整的職能發展生態系，為地方創造更優質的就業環境。

