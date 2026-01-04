永康工業區離奇惡火 環保局出手了「最高可罰500萬」
台南市永康區中正五街一處保全辦公室旁的空地，多年前出租給王姓男子後，遭非法傾倒大量塑膠廢棄物，日前已被台南市環保局依《廢棄物清理法》移送台南地檢署起訴，並要求王男負責清除。
不料4日中午12點多，清除作業尚未完成之際，堆置廢棄物突然起火，火勢迅速延燒約300平方公尺，大量濃煙與惡臭四散，強烈熱輻射燒熔路旁3輛汽車部分車體，並波及保全辦公室廠房約50公尺範圍及廠房內2輛車。
台南市消防局獲報後，出動29輛消防車、61名人員，並動用無人機與消防機器人協助搶救，歷時1個多小時才將火勢完全撲滅，所幸未造成人員傷亡。
環保局指出，已派員到場採樣檢測，若火災原因經調查與王男有關，將依《空氣污染防制法》開罰，最高可處500萬元罰鍰，並持續要求加速清除災後廢棄物，以降低環境與公共安全風險。
