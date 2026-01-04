永康廢棄物火警燒5車 恐罰500萬

台南市永康區中正5街一家保全公司多年前將辦公室廠房旁邊的空地租給王姓民眾，王男承租後竟然在空地非法傾倒廢棄物，被市府環保局依《廢棄物清理法》移送台南地檢署偵辦，王男也被要求負責清除。不料，該空地4日中午竟然發生莫名火警，產生大量惡臭濃煙，環保局派員採樣後，強調如有違規將依空汙法告發，最高可處500萬元罰鍰。

永康區一家保全辦公室旁空地堆置的廢棄物，昨天中午12時多突然起火，大量塑膠類廢棄物不僅迅速燃燒面積達300平方公尺，產生巨大濃煙飄散，熱輻射更燒熔路邊3輛汽車的部分車體，還波及保全辦公室部分廠房面積50公尺與廠房內2輛汽車。

市府消防局迅速出動29車61人、無人機1台、消防機器人1具，耗費1個多小時才將火勢撲滅，現場幸無人員傷亡，但有財損需火調釐清。

市府環保局發現，該處空地被非法堆置廢木材、廢塑膠等廢棄物，早已被該局查獲，日前還依《廢棄物清理法》將負責人王男移送檢方偵辦，王男且需負責清除空地堆積的垃圾。

不料，清除作業才進行到一半，昨天突然傳出火災，由於發生時機過於巧合，增添案件的疑點。環保局派員到現場完成採樣，火災過程產生大量且明顯的粒狀汙染物，將待火調結果，若確定與王男有關，不僅有刑責外，另將依空汙法裁罰，最高可罰500萬元。

環保局強調，將持續要求業者加速清除改善，且一併處理災後現場遺留的廢棄物，減少衍生二次汙染，並即時管控降低環境風險。