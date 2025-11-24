永康復小藝術教育展成果 舞蹈、傳藝賽奪4個特優

永康復小舞蹈班以古典舞作品《雲起刀鳴憾雲霄》，在台南市學生舞蹈比賽中榮獲特優，並晉級全國賽。 （永康復小提供）

記者汪惠松／永康報導

永康區復興國小長期深耕藝術教育，致力於培養學生兼具藝術涵養、文化底蘊與團隊合作的精神。學生團隊在台南市一一四學年度學生舞蹈比賽及傳統藝術比賽中，表現亮眼，榮獲四項特優，展現該校在藝術教育領域的卓越成就。

在學生舞蹈比賽中，永康復小舞蹈班六年級學生以莊濙禎老師編排的古典舞作品《雲起刀鳴憾雲霄》驚豔全場，榮獲古典舞特優。作品以「由靜入動」的舞蹈語彙象徵命運的翻湧與動盪，結合「刀」的元素象徵面對挑戰時的勇氣與決心。舞者們透過剛柔並濟的身段，詮釋命運流轉中的堅毅意志，展現東方舞蹈的深沉內涵與戲劇張力。奪得特優晉級全國賽。

廣告 廣告

永康復小太鼓隊參加台南市傳藝「鼓術」比賽，首次榮獲特優。 （永康復小提供）

傳統藝術比賽，復小舞蹈班四、五年級學生及太鼓隊亦拿下三項特優，其中創意藝陣《戲風遊影》由四年級學生演出，取材自道教廟宇中的祭典盛事「建醮」，並以熱鬧的「婆姐陣」為表演主軸，象徵祈福、驅邪與社區凝聚力。編舞者梁瓊櫻老師巧妙結合傳統陣頭步伐與現代表演元素，讓孩子以生動、可愛又充滿活力的方式再現民俗文化場景。

武術〈武舞威揚〉由四、五年級學生共同演出，融合武術的剛勁動作與舞蹈的流暢線條。學生在比賽中以沉穩的氣勢、俐落的身手展現出多年訓練的成果。整齊劃一的動作與富有節奏感的武打節奏，呈現力量與美的平衡，展現武藝精神與團隊默契，

還有該校太鼓隊今年在傳統藝術「鼓術」比賽中首次榮獲特優。太鼓隊以整齊劃一的節奏、震撼人心的鼓聲與自信滿滿的舞台表現，成功征服評審。