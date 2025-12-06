永康拾味x人文美學社造暨研習班成果展登場 展現社造能量與生活美學

「永康拾味x人文美學－永康區公所114年度社區營造計畫暨社教中心研習班成果展」開幕，區長李皇興歡迎眾人來感受永康生活美學精彩樣貌。（記者李嘉祥攝）

▲「永康拾味x人文美學－永康區公所114年度社區營造計畫暨社教中心研習班成果展」開幕，區長李皇興歡迎眾人來感受永康生活美學精彩樣貌。（記者李嘉祥攝）

「2025永康拾味x人文美學－永康區公所114年度社區營造計畫暨社教中心研習班成果展」6日於永康社教中心熱鬧開幕，區公所邀集社造夥伴、研習班師生及多位地方人士共同參與，透過照片、影片回顧今年社造過程及研習課程精彩片段，並呈現動態演出與靜態作品，內容充實，成果亮眼。

廣告 廣告

永康區公所今年首次參與臺南市社區營造計畫，以「永康拾味：走讀歷史x食在好康」為主題，規劃手機影片製作、小編養成記、網路報名系統操作、播客特訓班等「媒體行銷工作坊」課程，另也舉辦「走讀歷史」系列活動，由專業導覽員帶領民眾走訪永康公園、三崁店糖廠，深入瞭解永康的人文軌跡。

復興里及三民里長帶領「食在好康」走讀，以美食與地景帶領民眾體會在地風土；該計畫亦結合三村國小、大橋國小、大灣國小、西勢國小、永康國小、龍潭國小六校師生參與文史踏查與創作，作品涵蓋學習單、海報與多項手工藝，讓孩子成為文化的見證者與傳遞者，共吸引近千人次參與。

另外，永康社教中心人文美學研習班目前開設超過30項多元課程，涵蓋瑜珈、舞蹈、音樂、語文、花藝、書法、繪畫、藝術創作及太極拳劍等領域：此次動態演出由二胡進階班、24式太極拳劍、日本歌唱班及國台語歌唱班帶來精彩表演；靜態展示則包含水性色鉛筆、書法、花藝、粉彩、禪繞畫及手捏壺等作品，展現教師專業與學員努力成果，呈現永康豐富的人文底蘊。

永康區長李皇興表示，此次成果展匯聚社區營造計畫與社教中心研習班學習成果，以展、演方式呈現在地文化、歷史記憶與生活美學的多元樣貌，透過社區踏查紀錄與學員創作呈現，讓民眾更貼近永康的風土文化，也推廣人文美學教育，鼓勵以藝術創作融入日常生活，打造有文化厚度與美學意識的宜居永康。

李皇興區長指出，「永康拾味x人文美學」成果展即日起展出至12月28日，歡迎民眾到永康區社教中心展示廳參觀，欣賞從國小學童到銀髮長輩的創藝能量，感受永康生活美學之精彩樣貌。