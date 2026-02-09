永康武龍宮新春擲筊汽車、珍珠耳環

大台南凌霄寶殿武龍宮新春推出擲筊汽車PK活動。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

為迎接新春祈福熱潮，永康區大台南凌霄寶殿武龍宮將於農曆春節期間初一到十三日舉辦「新春擲筊汽車二百元ＰＫ活動」，只要繳交二百元就可以參與擲筊；持點燈收據則可參加擲筊得黑珍珠耳環活動。廟方邀請信眾走春參拜、共沐神恩。

武龍宮主委王大明表示，擲筊博汽車活動已舉辦十多年，今年擲筊獲得最多「相杯」者可獲得TOYOTA VIOS 1.5經典版轎車一輛；擲筊活動從大年初一至十三，信眾繳交二百元即可參與擲筊，獲得三個相杯者可晉級正月十三（國曆三月一日）下午四時舉行的決賽，擲出最多相杯者獲勝，可獲得汽車。

廣告 廣告

廟方在春節期間設有玄武金龍、金馬、光明文昌財神禮斗燈、通天香及七星平安橋等多項祈福儀式，同時貼心準備八寶當歸麵線與紅圓供信眾享用，象徵平安長壽、圓滿吉祥。

另外，凡持點燈收據可參加另一項擲筊活動，有機會獲得黑珍珠耳環，獎品分成三個等級，獲得八個相杯者可得價值約一萬二千元的黑珍珠耳環，七個相杯者可得價值八千八百元的黑珍珠耳環，六個相杯者可得價值六千八百元的耳環。 主委王大明指出，透過新春擲筊活動，讓信眾向玉皇上帝與玄武上帝虔誠祈願，祈求新的一年闔家平安、事業順遂、心願圓滿。