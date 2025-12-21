永康武龍宮贈祈福民眾紀念幣

大台南凌霄寶殿武龍宮天赦日吸引信眾前往參拜、補運。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

二十一日適逢冬至，也正好是天赦日，永康大台南凌霄寶殿武龍宮準備補運金，並加贈月下老人與觀世音菩薩紀念金幣，祈願信眾轉運納福，一早就吸引不少信眾前往參拜、燒金補運，並排隊敲祈福鐘及過平安橋。

大台南凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，二十一日適逢天赦日與冬至同日，為約八十年一次的重要吉日，廟方特別準備補運金，並推出特製的紀念幣，供信眾參拜後擲筊、乞取，庇佑功名利祿。有不少信眾利用這難得的吉日到場參拜、祈福。

另外，苗栗山邊媽祖宮將於二十五日中午一時自崑山科技大學舊大門（大灣路）啟程，展開遶境巡安，首次蒞臨台南鯽魚潭，遶境圓滿後於廟埕開放信眾鑽轎底，並舉辦大團拜儀式；二十八日則與中華國際嘎檔巴佛教總會聯合辦理「寒冬送暖火供祈福大法會」，預計關懷東區、永康區、新化區等弱勢族群四百餘人，發放生活物資及濟助金，祈願神佛加持、眾生離苦得樂。

廟方還將於一一五年元旦配合市政府活動舉辦「馬到成功 敲鐘祈福」，邀請善心大德與信眾共同參與，凡參加敲鐘者，皆可獲贈「玉皇上帝、玄武上帝馬到成功大吉大利」祈福紅包。廟方邀請各界信眾踴躍參與歲末年初的祈福與公益行動，在神佛庇佑下，共同為社會注入溫暖正能量，迎向平安、健康與希望的新一年。