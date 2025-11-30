永康清晨轎車失控連撞3車又害騎士摔傷 24歲男肇逃藏毒仍遭逮

永康清晨轎車失控連撞3車害騎士倒地，毒駕男竟落跑被拘提。（圖／翻攝自WoWtchout）

台南市永康區小北路在28日清晨上演一起驚險車禍，1輛自小客車在行經路段時突然怪異偏向右側，整台車宛如失控般連續撞上停放於路邊的3輛自小客車，就在轎車撞擊瞬間，後方1名21歲邱姓機車騎士因無法反應閃避，直接撞上事故車輛，當場人車倒地、受傷送醫。

更離譜的是，肇事的小客車駕駛並未停車查看，也未通報救護或警方，反而踩下油門迅速逃逸現場，警方後續調閱監視器畫面，確認駕駛根本沒有減速、沒有回頭，一路逃離，行徑相當惡劣。

永康分局指出，事故發生時間為清晨5點10分，該輛自小客車原本正常行駛，不知何故突然向右偏移，像是完全失控般撞擊停靠在路旁的3輛自小客車，發出巨大聲響。後方邱姓騎士因距離過近，根本來不及反應，機車直直撞上肇事車，被震飛倒地，隨後由救護人員送往醫院治療，所幸生命跡象穩定。

警方在掌握完整監視器影像後，立即鎖定嫌疑車輛，迅速彙整車號與相關資料，最終確認犯嫌為24歲胡姓男子。由於他在事故後刻意逃逸，警方立即向台南地檢署申請拘票，並火速前往嫌犯可能落腳的住處進行拘提。

在拘提行動中，警方不僅順利將胡男帶回，更在現場搜出毒品及相關吸食器具等證物，警方研判胡男極可能因心虛或擔憂毒品曝光，才選擇在車禍瞬間逃離現場，目前胡男因涉犯肇事逃逸、公共危險、毒品危害防制條例等多項罪名，被移送檢方偵辦。警方也呼籲，事故發生後逃逸只會讓罪責加重，不僅造成他人傷亡風險，更可能讓自己面臨更嚴厲的法律制裁，絕非明智之舉。

