永康砲校入新厝 創軍民4贏

國防部陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區15日啟用，賴清德總統（左四）南下剪綵啟用，視察陸軍最新裝備。（曹婷婷攝）

國防部陸軍砲兵訓練指揮部去年10月底進駐關廟湯山營區，為關廟帶來上千張新面孔出入消費，原本在地每周一、五開設夜市，現考慮增加1天創造更大商機。永康砲校遷建關廟是在賴清德總統時任台南市長任內拍板，他15日南下剪綵啟用，盛讚這是地方期待已久的計畫，更創造南市府、永康區、關廟區、國防部「4贏」。

永康砲校遷移至關廟並新建營區案，源於30多年前的原南縣府時期，但當時因經費龐大，窒礙難行，地方枯等多時，直到時任台南市長賴清德任內具體推動，去年1月完成關廟砲校闢建，10月底完成永康砲校最後一批搬遷，為砲校駐守永康長達73年的歷史畫下句點。

廣告 廣告

賴清德昨與國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人出席關廟砲校啟用典禮。賴清德現場視察「海馬士M142多管火箭系統」等最新裝備，也視導雙聯裝刺針飛彈模擬器教室，並致贈加菜金給砲兵訓練指揮部，由指揮官李韋德代表受贈，隨後也與官兵一同提前圍爐。

賴清德強調永康砲校遷建創造4贏，最大贏家是永康區發展；第2贏家是國防部，未來關廟砲校將肩負提升我國戰力責任；第3贏家是關廟區，有人員進駐就有消費，砲校進駐對未來關廟發展帶來幫助；第4大贏家是台南市民，原永康砲校用地為台南市政府增加1、200億元收入，幫助台南更有餘力推動政策。

關廟砲校共可容納2500人，目前進駐約1500人，關廟區長陳必成指出，官兵學員每天結束受訓後，會到鄰近關廟街區消費，不少商家以往晚間6點就打烊，現在增加不少年輕面孔消費，樂得延長營業時間。

順應大批人口進駐，公所也正輔導業者成立「關廟區戀戀香洋美食商圈」，預計3月成立，希望串聯商家一起把市場做大，加強行銷、服務等。此外，軍方也反映當地公共運輸機能有待提升，交通局已規畫綠16線公車設站，方便官兵往返關廟轉運站及高鐵台南站，另也計畫設置YouBike，提供更便捷的大眾運輸服務。