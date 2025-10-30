永康砲校搬遷關廟 73年記憶不散場
駐守永康超過一甲子的陸軍砲兵學校，今(30)日完成最後一趟搬遷，正式遷駐關廟湯山新校區。這不只是部隊的移防，更像是一場屬於城市與居民的告別與祝福。73年來，砲校的號角聲、操課口令、操場奔跑的影子，早已和地方日常、鄰里街景交織成共同的生活記憶。台南市長黃偉哲代表市民向砲校官兵致謝，感念他們在地方穩定、救災協力、社區關係上的默默守護。
圖說：黃偉哲感謝砲校士兵常年來守護的情誼 (圖片來源/臺南市政府提供)
活動中，砲校指揮官李少將致贈象徵榮耀與承擔的「砲彈造型水壺」，寓意交付地方未來的開發與再生；黃偉哲則回贈野戰帽，回應「情誼不因空間改變而中止」。許多在地居民到場送別，紛紛表示，這不是傷感，是一起守過歲月的感謝。 永康砲校與地方共同走過的，不只是軍事歷史，也是社會變遷。有人在砲校附近長大、有人曾與官兵做鄰居、有人記得演習時的號音、有人記得逢年過節的志工協助。時間，使空間有了故事；而撤守，則讓故事被再次說起、再次理解。
圖說：市民揮手相送，永懷與永康砲校一起的溫暖記憶 (圖片來源/臺南市政府提供)
砲校遷駐後，原址開發將分期推動。過去已落成的台南市立圖書館新總館與「閱之森」公園，已成為永康全齡共享的文化綠地；第二期區段開發將再帶來20公頃綠地，並引入產業、行政與公共服務、生活環境等空間，使這片曾承載軍事印記的土地，轉化為市民的生活場域。
台南市府表示，新的關廟校區腹地開闊、設施完善，將提供砲校更佳訓練環境；原永康校區則將以「記憶、綠地、共生」為核心理念，保留象徵性的砲校遺構、老樹與既有空間紋理，同時導入科技產業服務與研發能量，打造「北台南科技新門戶」。未來公園綠軸、兒童遊戲場、市民活動廣場將陸續成形，讓軍事回到生活，讓訓練場變成回家路上的綠意。
其他人也在看
娃娃車都過不了！ 竹北光明地下道人行通道車阻 今早緊急拆光
新竹縣竹北市光明六路接台1線中華路的光明地下道，因兩側人行通道屢見機車逆向行駛，在民代建議下，縣府決定在出入口施設防撞桿車阻，但廠商昨天才施工完畢，民眾卻發現車阻太密了，不僅是機車，就連娃娃車、輪椅都過不了！對此，交通旅遊處坦言，會勘決議防撞桿是要做在人行道路緣斜坡側，但廠商施工錯誤，將儘快再邀集民自由時報 ・ 1 天前
台南73年永康砲校遷移 現址將轉型創意設計園區
台南永康已有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，30日是在永康的最後一日，接下來就要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。30日上午最後一批的移防車隊從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。公視新聞網 ・ 1 天前
南市府歡送永康砲校遷駐關廟
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校（簡稱「永康砲校」）即將正式遷駐關廟互傳媒 ・ 19 小時前
永康砲校遷移湯山啟程 永康飛騰
記者張淑娟／永康報導 「湯山啟程，永康飛騰」，三十日永康砲校揮別在永康的七十三個年頭…中華日報 ・ 1 天前
砲訓部遷駐臺南關廟 永康民眾歡喜相送
記者孫建屏／臺南報導 因應國家整體規劃與地區長遠發展需求，陸軍砲訓部即將遷駐臺南市關廟區，今（30）日進行最後一次搬遷作業。臺南市長黃偉哲偕同永康、關廟兩地青年日報 ・ 1 天前
台南永康砲校遷移關廟 居民不捨道別
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導在台南永康當地，已經有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。周四上午最後一批的移防車隊，從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。民視 ・ 1 天前
洗車美容變「毀容」 車主控噴槍毀車、天線都是刮痕
洗車美容變「毀容」 車主控噴槍毀車、天線都是刮痕EBC東森新聞 ・ 1 天前
影／5566全當過兵被封典範！王仁甫：是義務 許孟哲：當時超怕被針對
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳演藝圈近期爆出多起閃兵案件，風波持續延燒，10月28日中視《飢餓遊戲》舉辦「九周年」記者會，主持人王仁甫、許孟哲、孫協志，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
新北幼兒園不當對待幼生 2教保員勒令停職
（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北30日電）新北一間私立幼兒園日前遭家長指控不當對待幼生，以情緒性語言責罵，錄音也聽到疑似體罰聲音。新北市長侯友宜今天表示，經調查2名教保員構成不當對待，已勒令停職。中央社 ・ 23 小時前
花蓮卓溪鄉養雞場連3年遇熊襲 林保署發生態給付通報獎金
肥嘟嘟放山雞在淺山的養雞場成群奔跑，吸引嗅覺極佳的台灣黑熊覓食！花蓮卓溪鄉清水部落養雞場2年前發生黑熊入侵吃雞，同為卓溪鄉的古風村石平部落養雞場也於去年9月、今年3月被台灣黑熊闖入；清水部落隔了1年後，上月又有熊出沒吃掉53隻雞，所幸經誘捕後已野放，林保署花蓮分署昨發給生態給付獎勵。自由時報 ・ 1 天前
永康砲校遷建關廟，北台南科技產業新門戶啟動
駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校正式遷往關廟湯山營區，原址即將展開都市更新與產業開發計畫。台南市政府指出，「永康創意設計園區」區段徵收與開發工程將打造科技研發、生活服務及綠地公園等多元功能，預計118年底完工，為北台南帶來新的經濟與生活機能。住展房屋網 ・ 22 小時前
Global Mall新左營車站《20週年慶》好康齊發 普發萬元回饋再加碼
Global Mall新左營車站好食回饋享不完，《20週年慶》力推新櫃美食分享組合餐、多項美食買五送一超值優惠，包含31冰淇淋「31隨心妝點冰淇淋蛋糕」任選6種口味推薦價1,390元，及「綜合12入迷你分享組」口味任選原價1,140元、標準球優惠價950元，超過30款口味琳瑯滿目，與親友共享甜蜜滋味；家庭團聚用餐也能享好康，多人團聚推銀座杏子豬排「軟殼蝦柚子起司三人套餐」原價1,600元、優惠價1,529元，軟殼蝦和酥炸牡蠣新鮮海鮮上桌，搭配厚切里肌豬排扎實口感，彷彿秒飛日本，或推尖牙義式廚房「雙人套餐」原價1,000元、優惠價789元，美味主餐、披薩、開胃菜、湯品及甜點豐富上桌，享受專屬兩人用餐時光，且會員11月3日前至美味食堂不限金額消費，扣點數30點即可兌路易莎指定飲品一杯，主食到飯後甜點選擇齊全，是與親友聚餐好選擇。中時財經即時 ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前
8旬澳婦搭郵輪登島竟被意外丟包 找到人已成冰冷遺體
一名80歲的澳洲老婦意外被郵輪丟包在大堡礁的蜥蜴島上，隨後證實死亡。這名婦人原本參加了一個前往島上最高峰庫克瞭望台的徒步旅行團，後來因需要休息而脫離隊伍，但郵輪卻在日落時分未等她返回就離開了小島。中天新聞網 ・ 23 小時前
領年終新方式？檢舉亂丟菸蒂4個月6萬入袋 獎金細節曝光 一票人驚呆
台灣約有346萬人抽菸，但「一顆老鼠屎壞一鍋粥」，不少吸菸者不僅邊走邊抽，甚至亂丟菸蒂，導致許多人痛恨吸菸者。針對亂丟菸蒂的問題，環境部推行「菸蒂不落地」政策，並於去年底公告施行。一名網友分享，他因檢舉亂丟菸蒂而獲得96元獎金，貼文曝光後，引發網友熱議。苗栗縣環保局統計，今年1至4月受理的「亂丟菸蒂」檢舉案件有1149件。其中有一名檢舉人在國道3號西湖服務區就檢舉了630件，換算下來可進帳6萬多元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一換季就中標！醫師點名3大病毒 不只睡眠時間、5行為也能自保
近期連日下雨，偶爾陽光露臉，不過因早晚溫差大，導致許多人紛紛中標，被呼吸道病毒攻陷；營養功能醫學專家劉博仁指出，入秋轉冷正是病毒蠢蠢欲動的季節，其中最喜歡找上3大族群，因此給予6大小撇步，幫助免疫軍隊充電歸隊。鏡報 ・ 1 天前
華安子公司源華智醫攜手安圖斯科技，打造高性能AI藥物開發平台
【財訊快報／記者何美如報導】華安醫學(6657)持股100%子公司源華智醫近日與宏碁(2353)旗下安圖斯科技簽署合作協議，雙方將結合源華智醫在AI藥物研發的核心技術與安圖斯於高效能運算與AI基礎架構的實力，共同打造新世代高性能AI藥物開發平台，加速精準醫療及智慧醫療之落地與產業化應用。華安表示，為深化在AI藥物領域的布局與增強競爭動能，今年8月成立全資子公司「源華智醫」，並由國內人工智慧領域知名專家許銀雄博士擔任總經理。許銀雄深耕人工智慧、智慧醫療及大數據分析多年，致力推動AI技術在醫療研發中的實際應用。源華智醫為全球少數專注於AI藥物開發的新創企業，打造具備「多類別、多模態、多方法、多AI技術」的智慧協奏藥物研發平台，可大幅縮短新藥開發前期流程，提高候選藥物的成功率，並有效降低新藥上市成本。營運策略聚焦於兩大方向：一、既有藥物再定位（Drug Repurposing）：針對上市或已知藥物發掘全新適應症，開發成專利，透過新適應症的專利來授權藥廠進行後續藥物臨床試驗及上市，成為藥廠藥物研發的創新引擎。二、AI平台技術授權及合作：將核心AI平台與演算法技術授權予醫藥企業，推動藥廠AI轉型財訊快報 ・ 23 小時前
砲校遷駐關廟湯山營區 黃偉哲送行見證歷史
[NOWnews今日新聞]陸軍砲兵訓練指揮部（砲校），今（30）日正式自台南永康遷駐關廟湯山營區，為歷經逾20年的重大遷建案寫下重要里程碑。台南市政府與永康區特別舉辦歡送儀式，由市長黃偉哲親自主持，與...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
京華城案 今傳喚應曉薇顧問吳順民作證
台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今（30）日傳喚共同被告、國民黨台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證。到庭的被告包括柯文哲、應曉薇、台北市前都發局長黃景茂、威京集團主席沈慶京。吳順民被控與應曉薇於2020年至2021年間，要求北市府將京華城陳情案，送入都市計畫委員會研議，並濫自由時報 ・ 1 天前
土耳其伊斯坦堡附近城鎮7樓公寓倒塌 釀4人喪命
（中央社伊斯坦堡30日綜合外電報導）土耳其當局今天表示，國內大城伊斯坦堡（Istanbul）附近一座城鎮的一棟7層樓公寓於昨天倒塌，導致2名孩童以及他們的父母死亡。中央社 ・ 20 小時前