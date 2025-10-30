永康砲校移師關廟新校區 原址將以創意設計園區開啟新篇章
永康砲兵學校30日移師關廟新校區，臺南市政府特別舉辦歡送典禮，感謝國防部與砲訓部全體官兵長期以來對地方的貢獻與配合，讓永康砲校的榮光在新址延續，也讓市府得以推動「永康創意設計園區」開發計畫，開啟城市發展新篇章。
市長黃偉哲表示，永康砲校不僅是國防體系的重要據點，更是永康人的集體記憶。多年來，官兵們除肩負保家衛國的使命外，也在地方防災與公益服務上留下深刻足跡。特別感謝軍方的全力配合，使得市府推動區段徵收與土地開發計畫得以順利進行。他已指示地政局針對園區規劃能讓軍事基地順利轉化為兼具文化底蘊與創新精神的城市新地標。園區設計也要轉化為市民親近的公共空間，實踐公共建設的人本精神，讓城市更具文化厚度與生活溫度。
永康砲校區段徵收自102年公告實施後，市府分二期推動開發。第一期開發14.46公頃，已完成臺南市立圖書館新總館與閱之森公園，108年全區啟用，已成為市民休閒與藝文展演的重要場域。第二期開發面積達69.03公頃，將涵蓋原砲校舊址與周邊軍方土地，目前正積極辦理工程發包作業，預計於114年底完成招標，115年至117年間分期開闢公共設施，118年可望完成土地移交，正式提供建築使用。
地政局長陳淑美說，軍方完成搬遷後，園區開發將依都市計畫推動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃完善的道路系統、公園綠地及學校用地，並導入「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」兩大主軸，結合智慧製造、科研創新與新創辦公機能，打造兼具就業與生活的現代化新區。
陳淑美指出，為了讓歷史與當代生活無縫接軌，園區在空間設計上特別強調材質、動線與形式的呼應。以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展出滑梯、攀爬架等多元互動設施，不僅滿足兒童探索與冒險的需求，也讓場域具有高度識別性。這些設計元素不僅是視覺裝飾，更讓原本沉重的軍事意象轉化為親子互動的生活場景，讓文化教育在潛移默化中融入日常。
園區的「二期公園（含綠園道）」總面積約15.81公頃，相當於一座臺南公園。北側公園設計上特別保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，透過砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化的方式延續。南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，未來將規劃為市集與活動廣場，成為市民休憩與文化交流的新據點。
此外，園區內原電訓大樓經結構評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐，兼顧資源永續與建物再利用精神，以有效率的方式完成機關整備服務市民。
更多新聞推薦
其他人也在看
土城都計案即日公展 最快115年啟動區段徵收
土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，已於114年5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起辦理再公開展覽30天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於115年啟動區段徵收作業。城鄉局長黃國峰說，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約14.67公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。城鄉局表示，本次開發將大幅提升在地生活品質，取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，另外預計提供600戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民就學、生活與休閒需求，完成後將能縫合周邊都市環境機能。考量到未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路路寬拓寬至20公尺，以提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。此外，規劃中也特別著重人行安全，將完善學校周邊人行系統，規劃安全便利的通學廊道；西側通往捷運土城站的步行空間，指定留設7公尺以上的開放空間與南側的司法園區接壤，確保市民能安全、台灣好新聞 ・ 13 小時前
永康創意設計園區開發計畫啟動 軍事意象轉化為親子互動公共空間
永康砲兵學校於114年10月30日遷移移師關廟新校區，宣告駐地超過一甲子的軍事基地任務圓滿完成，也象徵「永康創意設計園區」開發計畫啟動；為讓歷史與當代生活無縫接軌，公園設計強調材質、動線與形式呼應，以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展滑梯、攀爬架等多元互動設施，將原沉重軍事意象轉化為親子互動的生活場景，除滿足兒童探索與冒險需求，也讓場域具高度識別性。市長黃偉哲表示，永康砲校不僅是國防體系的重要據點，更是永康人的集體記憶，多年來官兵除肩負保家衛國使命，也在地方防災與公益服務上留下深刻足跡，感謝軍方配合，讓市府推動區段徵收與土地開發計畫得以順利進行，也指示地政局詳細規劃，讓軍事基地順利轉化為兼具文化底蘊與創新精神的城市新地標，園區設計朝市民親近公共空間方向努力，實踐公共建設的 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
台南永康砲校最後一批官兵遷移關廟 永康居民歡送
台南永康砲校（陸軍砲兵訓練指揮部）最後一批官兵今（30）日正式移駐至關廟新校區，永康區全體里長及約300位大小里民共同到場見證及歡送，還有幼兒園小朋友揮舞國旗向官兵道別，砲校在永康區73年的歲月正式走入歷史。為了迎接永康砲校的新篇章，永康區公所今日舉辦「砲校傳榮耀 公所啟新章」歡送典禮，一早就有許多自由時報 ・ 20 小時前
台南捷運綠線擬修正地下段出土地點說明會 (圖)
台南市政府研議修正台南捷運綠線地下段向西延伸出土方案，28日加開第5場說明會，聽取意見後納入可行性研究報告書規劃考量，儘速提報中央審議。中央社 ・ 1 天前
佇立永康73年！ 永康砲校成歷史遷關廟 店家憂：生意下滑
台南永康砲校駐紮73年，10月30日正式遷離！當天砲校門口擠滿前來送別的當地居民，不捨之情溢於言表。軍車載著部隊駛出營區，軍人們向永康揮手道別，居民則舉旗歡送，場面令人動容。然而，軍隊遷移後，附近店家擔心生意受影響。未來，砲校原址將改建為綠地公園及科技園區，期盼為當地注入新的經濟活力！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
7行政區沒路名！ 民怨導航.送貨難 議員盼調整
台南升格直轄市已經10多年，但是卻還有7個完全沒有道路命名的行政區，地址都是以聚落名加上號碼呈現，當地議員表示，沒路名不只送貨的找不到地址，導航也導不到目的地，連要報警報地址都很困擾，只是，道路要改名...華視 ・ 10 小時前
吳慷仁消失1月膨脹了？中國路邊攤「吃蟲」露臉了
娛樂中心／李汶臻報導42歲台灣男星吳慷仁去（2024）年無預警簽約中國經紀公司，工作重心也轉往當地，經常台灣、中國兩邊飛。進軍中國一年多的他，近來屢因「舔共」議題，遭台灣網友炎上。日前適逢中國十一國慶，他被發現高調表態並轉發「我愛你中國」，當天過後微博帳號便不再更新。他消失近1個月，昨（29日）終於再度現身，本人蹲坐在路邊吃宵夜，桌上驚見「蟲寶寶」的畫面流出。民視 ・ 12 小時前
台南73年永康砲校遷移 現址將轉型創意設計園區
台南永康已有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，30日是在永康的最後一日，接下來就要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。30日上午最後一批的移防車隊從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。公視新聞網 ・ 16 小時前
Global Mall新左營車站《20週年慶》好康齊發 普發萬元回饋再加碼
Global Mall新左營車站好食回饋享不完，《20週年慶》力推新櫃美食分享組合餐、多項美食買五送一超值優惠，包含31冰淇淋「31隨心妝點冰淇淋蛋糕」任選6種口味推薦價1,390元，及「綜合12入迷你分享組」口味任選原價1,140元、標準球優惠價950元，超過30款口味琳瑯滿目，與親友共享甜蜜滋味；家庭團聚用餐也能享好康，多人團聚推銀座杏子豬排「軟殼蝦柚子起司三人套餐」原價1,600元、優惠價1,529元，軟殼蝦和酥炸牡蠣新鮮海鮮上桌，搭配厚切里肌豬排扎實口感，彷彿秒飛日本，或推尖牙義式廚房「雙人套餐」原價1,000元、優惠價789元，美味主餐、披薩、開胃菜、湯品及甜點豐富上桌，享受專屬兩人用餐時光，且會員11月3日前至美味食堂不限金額消費，扣點數30點即可兌路易莎指定飲品一杯，主食到飯後甜點選擇齊全，是與親友聚餐好選擇。中時財經即時 ・ 1 天前
台南永康砲校遷移關廟 居民不捨道別
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導在台南永康當地，已經有73年歷史的陸軍砲兵訓練指揮部，要搬到關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。周四上午最後一批的移防車隊，從永康砲校出發，沿途不乏民眾特別趕來，揮手道別、拍照留念，當地民眾也都說，砲校在永康已經是牢固的記憶，今後走入歷史，心中難免不捨。民視 ・ 16 小時前
台南交通事故身亡率顯著下降 黃偉哲：對的改革路繼續走
根據交通部「道安總動員」平台數據，2025年1至7月交通事故中，全台整體身亡人數較2024年同期下降大約一成，但細看行人身亡人數卻反倒增了3％，又以行人違規穿越馬路為最大宗。而黃偉哲近日則召開10月份道安會報，聚焦台南市交通改革成果。官員指出，2025年7至9月台南市車禍傷...CTWANT ・ 18 小時前
台南和順工業區廠商遭流浪狗咬傷 "黑老大"順利遭捕
南部中心／鄭博暉、莊舒婷 台南報導台南和順工業區內流浪狗相當多，曾發生數次的咬人事件，其中一隻名為黑老大的流浪狗，是當地狗群中的老大，之前就曾被捕狗大隊抓到，但又順利逃跑，不過最近又有廠商反映，自己被牠咬傷大腿，２９日下午相關人員再次前往捕捉，順利抓到黑老大。台南流浪狗黑老大與其他狗包圍無辜民眾，甚至還會作勢攻擊。（圖／民視新聞）出動麻醉槍，執行捕捉行動，終於順利抓到這隻黑老大，牠就是當地流浪犬中，負責帶頭作怪的那隻，被麻醉槍打到後，試圖要起身，但步伐已經漸漸不穩。獸醫師：「帶頭的一出來其他的牠的同伴，就會跟著起鬨，所以帶頭的抓走之後，問題就減少一半以上。」直到黑老大完全倒下，立刻將牠裝進鐵籠裡帶上車，因為這隻黑老大，過去就有多次咬人紀錄，動保處曾試圖捕捉，但還是被牠跑了，但前幾天他又咬傷民眾。廠家黃先生：「基本上我們工廠的都可以摸牠，有咬蠻多人的就很突然，牠可能是咬牠自己的領地啦。」和順工業區廠協會理事長陳文祥：「這隻的紀錄很多都抓不到，這個週日反映這個她也有餵食牠，算也有熟結果還被牠咬。」台南一處工業區內有很多流浪狗，曾出現多次咬人紀錄。（圖／民視新聞）這個地方是台南和順工業區，園區內流浪狗多，已經出現好幾次咬人事件，今年就曾有員工，停好機車後被狗咬傷，甚至黑老大還會帶著其他黑狗將無辜民眾團團包圍，一度作勢要攻擊，長時間下已經讓當地居民很困擾。當地民眾：「那隻很兇咬到我姊姊我姊姊還去打針。」根據了解，平時這裡的流浪狗會有愛媽餵養，若沒發生咬人事件，大家人狗也都和平相處，這回，黑老大再度犯案，為了避免類似情況再上演，只好將牠先逮捕歸案。原文出處：台南和順工業區廠商遭流浪狗咬傷 「黑老大」順利遭捕捉 更多民視新聞報導新店錦秀路邊坡崩塌 三年前也曾發生土石流!車諾比禁區驚見藍狗！一週內毛色突變疑染化學物質遊戲點數詐財暴增 金門警籲超商發現有異通報民視影音 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 10 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 18 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前