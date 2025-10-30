永康砲校移師關廟新校區 原址將以創意設計園區開啟新篇章





永康砲兵學校30日移師關廟新校區，臺南市政府特別舉辦歡送典禮，感謝國防部與砲訓部全體官兵長期以來對地方的貢獻與配合，讓永康砲校的榮光在新址延續，也讓市府得以推動「永康創意設計園區」開發計畫，開啟城市發展新篇章。

市長黃偉哲表示，永康砲校不僅是國防體系的重要據點，更是永康人的集體記憶。多年來，官兵們除肩負保家衛國的使命外，也在地方防災與公益服務上留下深刻足跡。特別感謝軍方的全力配合，使得市府推動區段徵收與土地開發計畫得以順利進行。他已指示地政局針對園區規劃能讓軍事基地順利轉化為兼具文化底蘊與創新精神的城市新地標。園區設計也要轉化為市民親近的公共空間，實踐公共建設的人本精神，讓城市更具文化厚度與生活溫度。

永康砲校區段徵收自102年公告實施後，市府分二期推動開發。第一期開發14.46公頃，已完成臺南市立圖書館新總館與閱之森公園，108年全區啟用，已成為市民休閒與藝文展演的重要場域。第二期開發面積達69.03公頃，將涵蓋原砲校舊址與周邊軍方土地，目前正積極辦理工程發包作業，預計於114年底完成招標，115年至117年間分期開闢公共設施，118年可望完成土地移交，正式提供建築使用。

地政局長陳淑美說，軍方完成搬遷後，園區開發將依都市計畫推動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃完善的道路系統、公園綠地及學校用地，並導入「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」兩大主軸，結合智慧製造、科研創新與新創辦公機能，打造兼具就業與生活的現代化新區。

陳淑美指出，為了讓歷史與當代生活無縫接軌，園區在空間設計上特別強調材質、動線與形式的呼應。以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展出滑梯、攀爬架等多元互動設施，不僅滿足兒童探索與冒險的需求，也讓場域具有高度識別性。這些設計元素不僅是視覺裝飾，更讓原本沉重的軍事意象轉化為親子互動的生活場景，讓文化教育在潛移默化中融入日常。

園區的「二期公園（含綠園道）」總面積約15.81公頃，相當於一座臺南公園。北側公園設計上特別保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，透過砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間，讓歷史記憶以生活化的方式延續。南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，未來將規劃為市集與活動廣場，成為市民休憩與文化交流的新據點。

此外，園區內原電訓大樓經結構評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐，兼顧資源永續與建物再利用精神，以有效率的方式完成機關整備服務市民。

