永康砲校走入歷史 再度敞開大門時間曝

南部中心／鄭博暉、莊舒婷 台南報導台南和順工業區內流浪狗相當多，曾發生數次的咬人事件，其中一隻名為黑老大的流浪狗，是當地狗群中的老大，之前就曾被捕狗大隊抓到，但又順利逃跑，不過最近又有廠商反映，自己被牠咬傷大腿，２９日下午相關人員再次前往捕捉，順利抓到黑老大。台南流浪狗黑老大與其他狗包圍無辜民眾，甚至還會作勢攻擊。（圖／民視新聞）出動麻醉槍，執行捕捉行動，終於順利抓到這隻黑老大，牠就是當地流浪犬中，負責帶頭作怪的那隻，被麻醉槍打到後，試圖要起身，但步伐已經漸漸不穩。獸醫師：「帶頭的一出來其他的牠的同伴，就會跟著起鬨，所以帶頭的抓走之後，問題就減少一半以上。」直到黑老大完全倒下，立刻將牠裝進鐵籠裡帶上車，因為這隻黑老大，過去就有多次咬人紀錄，動保處曾試圖捕捉，但還是被牠跑了，但前幾天他又咬傷民眾。廠家黃先生：「基本上我們工廠的都可以摸牠，有咬蠻多人的就很突然，牠可能是咬牠自己的領地啦。」和順工業區廠協會理事長陳文祥：「這隻的紀錄很多都抓不到，這個週日反映這個她也有餵食牠，算也有熟結果還被牠咬。」台南一處工業區內有很多流浪狗，曾出現多次咬人紀錄。（圖／民視新聞）這個地方是台南和順工業區，園區內流浪狗多，已經出現好幾次咬人事件，今年就曾有員工，停好機車後被狗咬傷，甚至黑老大還會帶著其他黑狗將無辜民眾團團包圍，一度作勢要攻擊，長時間下已經讓當地居民很困擾。當地民眾：「那隻很兇咬到我姊姊我姊姊還去打針。」根據了解，平時這裡的流浪狗會有愛媽餵養，若沒發生咬人事件，大家人狗也都和平相處，這回，黑老大再度犯案，為了避免類似情況再上演，只好將牠先逮捕歸案。原文出處：台南和順工業區廠商遭流浪狗咬傷 「黑老大」順利遭捕捉 更多民視新聞報導新店錦秀路邊坡崩塌 三年前也曾發生土石流!車諾比禁區驚見藍狗！一週內毛色突變疑染化學物質遊戲點數詐財暴增 金門警籲超商發現有異通報

民視影音 ・ 1 天前