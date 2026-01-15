永康砲校遷建關廟 賴清德曝「五大贏家」：定能肩負提升國軍戰力目標

記者劉秀敏／台北報導

國防部規劃將陸軍砲兵訓練指揮部從台南市永康遷移至關廟，總統賴清德今（15）日出席新建營區落成啟用典禮時表示，這個計劃有五大贏家，包括永康區、國防部、關廟區、台南市，以及從福德祠變為福德宮的土地公廟。他並提到，新營區相較於原來永康砲校進步非常多，可以提供日益要求的戰訓需求，讓國軍實力可以更加提升。特別是新的軍購武器陸續到位，剛剛他看到了海馬士，也看到了中科院研發製作的陸劍二飛彈，未來關廟砲校一定可以肩負起提升我國戰力的目標。

賴清德今日上午主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，致詞時表示，永康砲校遷建關廟的計畫，地方期待已久，而這也是一個「四贏」的計畫，第一個最大的贏家，就是永康區的發展。永康砲校興建於1987年，隨著時間的進步，城市、市區不斷的擴大，人口也越來越多，已經造成在砲訓方面交通出入的不便，且永康砲校佔地93公頃，對永康的發展也造成衝擊，對交通帶來重大影響，所以地方非常希望能夠遷移。

賴清德提到，最早提出遷移的是陳唐山縣長，但因為過去縣府跟國防部所簽的合作計畫，都是由台南縣政府先將關廟砲校建完後，永康砲校才搬遷，但台南縣政府本身沒能力興建關廟的砲校園區。後來他當選之後，跟團隊研究新的做法，不改變過去台南縣政府跟國防部所簽的「先建後搬遷、先拆後建」計畫，增加了分區、分期的做法，也就是希望永康砲校能夠先提供土地給台南市政府，讓市府先做處分、去銀行融資，這樣市府就有錢推動關廟砲校的興建計畫。

賴清德坦言，一開始砲校校長、陸總部都反對，直到他去拜訪時任國防部長高華柱才同意。所以，國防部把永康砲校先劃16公頃給台南市政府做處分，市府除了融資、處分以外，還新蓋了一個圖國家級的圖書館來造福當地鄉親，現在砲校完全遷過來後，其他的土地未來會作為創意設計園區，包括科技園區、生活資源園區，還會有一個15公頃多的公園，未來台南市永康區是一個非常棒的行政區。

第二大贏家是國防部，賴清德說，國防部目前新的營區，相較於原來永康砲校進步非常多，不管是行政區、教學區、訓練區還有官兵的宿舍區，都非常好，可以提供日益要求的戰訓需求，讓國軍實力可以更加提升。特別是新的軍購武器陸續到位，剛剛他看到了海馬士，也看到了中科院研發製作的陸劍二飛彈，未來關廟砲校一定可以肩負起提升我國戰力的目標。

賴清德接續指出，第三大贏家是關廟區，因為關廟迎來了一個關廟的砲校，出入的人員會多，有人員就有消費、就有生意，對關廟未來發展也一定可以帶來幫助；第四大贏家，要恭喜台南市長黃偉哲市長、以及整個台南市民。因為永康砲校除了做公共建設以外，土地處分可以為台南市的財政增加至少一、兩百億元的收入，這對台南市的財政有很大的幫助，所以後續市政建設，有這一筆錢之後，會更有餘裕去推動地方建設。

賴清德表示，從當初開始規劃，克服種種困難，到今天順利完成，他要感謝參與的每一個人。首先要感謝他擔任市長期間的市府團隊，大家非常專業、創新，提出一個解決方案；要感謝國防部前部長高華柱、現任部長顧立雄，對這個計畫不遺餘力地支持；第三個要感謝黃偉哲率領的團隊，當然也要感謝今天在場的國會議員，包括王定宇、郭國文，以及地方的議會、里長，大家共同幫忙。

賴清德提到，他剛剛到現場的時候，特別發現有一座新的土地公廟，後來指揮官跟他說，這個土地公廟原來是在永康砲校裡面的土地公「福德祠」，砲校遷移之後，經過擲筊，土地公也願意搬到這裡來，也升格為「福德宮」。從福德祠變為福德宮，不是只有「四贏」，還有「五贏」，第五贏就是土地公。最後，賴清德也說，他有特別去土地公廟拜拜，祈求土地公能夠保佑關廟一切平安、一切順利、一切成功。

