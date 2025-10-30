永康砲校遷移湯山啟程 永康飛騰

永康砲校遷移，永康居民歡送。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／永康報導

「湯山啟程，永康飛騰」，三十日永康砲校揮別在永康的七十三個年頭，啟程往關廟，永康居民紛紛到場與車隊留下歷史鏡頭，並揮手與車隊道別，居民也與最後的守衛兵合影，並在親愛精誠的精神堡壘前留影。區長李皇興表示，感謝砲校把寶貴地方留給永康，也期望砲校在新的地方有更好的發展。

市議員李鎮國、區長李皇興均給予祝福。（記者張淑娟攝）

三十日永康砲校最後一個車隊在鑼鼓聲中離開後，天空竟飄下了大大的雨滴，現場區民也熱情揮別車隊，並獻上滿滿祝福，而在永康七十三年的「永康砲校」已成為歷史，不過砲校仍將管制到十一月十六日，之後才會開放。三十日居民紛紛在軍紀似鐵、親愛精誠的精神標語前留影。

三十日市長黃偉哲也到場向官兵表達誠摯謝意，砲校指揮官李少將致贈一只「砲彈造型水壺」給市長，黃偉哲則回贈一頂野戰帽，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利。黃偉哲表示，關廟校區環境優美、腹地遼闊，將成為砲兵官校訓練與發展的優質基地；而永康舊址也將開啟新篇章，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃發展為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，工程預計一百一十五年中啟動，一百一十八年底完工。此外，園區內原電訓大樓將成為永康區公所新辦公廳舍。同時會保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，未來將規劃為市集與活動廣場，成為市民休憩與文化交流的新據點。

永康區公所團隊未來將搬入砲校辦公。（記者張淑娟攝）

對砲校遷移，市議員李鎮國回憶著說，最早的砲校在小東路的中華里和勝利里，就在家的附近，而他的爸爸在砲校內當兵，小時候他常跑到部隊找爸爸，之後砲校遷至二王地區，他當兵時也在砲校受訓，有著深刻記憶，如今砲校要遷移至關廟，希望未來自己的子孫也能到關廟砲校受訓，如此正可說是三代傳承。

大家見證砲校遷移的歷史一刻。（ 記者張淑娟攝）

成功里民金冠宏則表示，昔日陸軍砲校是在南京湯山，遷至永康時原叫砲兵飛彈學校，旁有特別的眷村叫湯山新村，因此砲校也被稱湯山。三十日永康區公所特以「湯山啟程，永康飛騰」來慶賀砲校遷移，也感謝砲校留下如此美地，讓永康未來得以飛騰起來。三十日當砲校最後一個車隊沿著中山南路，右轉永平街(南大附中)，再右轉永大路二段前往關廟時，兩旁居民一致揮手道別，也同時見證了歷史的一刻。