永康砲校遷至關廟啟用 賴清德：創軍民「四贏」

總統賴清德。（圖／東森新聞）



國防部陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區正式啟用，總統賴清德致詞時表示，他在市長任內就以分區、分期的方式推動，將砲訓部從永康遷建到關廟，並指出這是能創造軍民四贏的計畫，可讓官兵有更好的訓練環境外，也讓永康區原址可以另做規劃。

活動主持人：「請剪綵。」

總統賴清德從市長時期至今，終於見證陸軍砲兵訓練指揮部從台南永康遷移到關廟，正式啟用，並在國防部長顧立雄陪同下視導新營區中的新式裝備，包括海馬士以及陸劍二飛彈，還有飛彈訓練模擬器，神情相當專注。

廣告 廣告

總統賴清德：「可以提供我們日益要求的戰訓需求，讓我們國軍的實力可以更加的提升。」

賴總統表示，對於永康砲校遷建的計畫，他從擔任台南市長的時期就以分區、分期的策略推動。總統賴清德：「永康砲校占地93公頃，對永康的發展有造成衝擊，交通也帶來重大的影響，隨著時間的進步，城市市區不斷的擴大，人口也越來越多，已經造成在砲訓方面，交通出入的不便。」

永康砲校原本在二王里廣闊的校地，如今可以展開都市更新，發展科技產業。總統賴清德：「其實這個計畫，也是一個四贏的計畫。」

遷校後，提升官兵訓練品質及永康區關廟區乃至於台南的發展，賴總統期盼創造共贏。

更多東森新聞報導

賴清德「熬夜關切」台美關稅談判 ：232條款全球第一

陳亭妃台南初選勝出！力拼首位女市長 將向賴清德請益

王世堅綠初選頻繁站台！凝聚「非賴」勢力別有盤算？

