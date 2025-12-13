永康網寮里活動中心動土 後年啟用

永康區網寮里活動中心新建工程十三日舉行動土。（市府提供）

記者盧萍珊∕永康報導

永康區網寮里活動中心新建工程十三日舉行動土，由副市長趙卿惠主持，趙卿惠表示，總工程費四千六百四十萬元，一樓為大禮堂，可舉辦各式活動與政令宣導；二樓預留空間作為日照或公托使用，預計在後年元月落成啟用。

動土典禮由永仁高中祥獅獻瑞表演開場，趙卿惠指出，網寮里活動中心的興建，是回應地方需求、提升生活品質的重要一步。未來完工啟用後，將成為居民交流、學習與支持的核心據點，市府將持續推動永康地區朝向更宜居、更友善的城市生活邁進。

民政局表示，網寮里多為住宅區，人口成長迅速，但因缺乏活動空間，里內文康活動及長者關懷服務經常受限。網寮里人口逾八千人，新建案將大幅提升地方公共服務量能，強化社區韌性。

網寮里活動中心規劃為地上二層樓建築，總樓地板面積七百六十七點五六平方公尺，新建工程工期三百六十天，完工後除可提供更完善的集會及長者服務場域，也將結合社福與災害防救功能，落實市府推動的「全齡適居、共榮友善」願景。