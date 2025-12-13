永康網寮里活動中心動土 林俊憲 陳亭妃「並肩」上香祈福

立委陳亭妃（右四）、林俊憲（右五）13日上午一同出席永康區網寮里活動中心動土，兩人並肩上香祈福。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

民進黨台南市長初選進入肉搏戰，爭取黨內提名的立委林俊憲、陳亭妃假日行程馬不停蹄，台南永康區網寮里活動中心經地方爭取13年終於敲定，13日舉行動土典禮，包括林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、王定宇4立委及多位議員都到場共襄盛舉，場面熱烈，林俊憲、陳亭妃更「並肩」上香祈福，但兩人沒有太多互動。

明年九合一選舉倒數，民進黨明年縣市長初選在即，林俊憲、陳亭妃假日行程滿檔，陳亭妃今天清晨出席2場健行活動跟鄉親問好，隨後又趕到永康參加網寮里活動中心動土。林俊憲上午參加網寮里活動中心動土，緊接著趕赴麻豆出席麻豆後援會成立大會，下午還有一場由市議員郭鴻儀舉辦的仁德後援會鄉親見面會，爭取鄉親支持。

林俊憲、陳亭妃競爭激烈，但兩人上午同框出席網寮里活動中心動土，各自與在場鄉親互動，動土儀式前上香祈福也並肩持香送上祝福。

永康區公所表示，地方盼網寮里活動中心多時，爭取13年，過程頗為曲折，因該筆土地一部分原為派出所、市場、公園等用地，一部分屬於私有地，經過長時間努力，終於在今天動土。總工程總經費4640萬元，1樓為大禮堂，2樓預留空間可作為日照或公托等社福空間使用，工期預計360天。

