永康西灣里滯洪池優化 營造新亮點

西灣滯洪池優化工程開工。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕永康報導

永康區三十一日啟動西灣里滯洪池景觀優化工程，將打造一條「如魚得水」的步道，營造永康新亮點「舞動西灣」。市長黃偉哲三十一日與在地市議員們一同參與啟動儀式。黃偉哲表示，將藉由工程優化滯洪池，讓滯洪池不只是單純的防洪水利設施，還兼具治水、遊憩與生態功能的城市綠洲。

未來的西灣里滯洪池將由水利設施轉化為多功能公共休閒空間，三十一日黃偉哲專程到滯洪池啟動優化工程，此工程是由市府籌編三千萬元，將透過高架棧道串聯周邊設施，打造「舞動西灣」景觀亮點，預計一百一十五年九月完工。黃偉哲表示，西灣里滯洪池早於一百零八年完工，總滯洪體積近達三萬三千立方公尺，可有效削減洪峰量，改善大灣、西灣及崑山一帶的淹水問題。不過為了讓廣大腹地發揮更大效益，市府特別投入三千萬元進行環境美化工程，期盼導入休閒體驗與景觀營造，讓市民享有優質的親水環境。

水利局指出，此次環境改善工程以「舞動西灣」為設計主題，靈感源自永康大灣古湖泊「鯽魚」悠游的意象為發想，優化工程將運用流暢的線條，設計長約二百六十公尺的高架棧道。此外，此工程也將透過翻轉原滯洪池乾枯的狀況，在廣場周邊營造常態性水域空間，搭配水生植物綠化，提升整體生態美感。三十一日正式開工後，工期預計至今年九月完工。