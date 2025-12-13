永康車站北側重劃地改良物拆遷補償清冊公告

配合未來永康車站鐵路立體化及工業區轉型，臺南市政府地政局透過都市計畫，以市地重劃方式辦理車站北側產業專用區整體開發，地上物查估及造冊已完成，土地改良物拆遷補償清冊於十一月廿八日起至十二月廿九日公告，預計明年一月底前完成補償費發放撥款；為便利民眾申領，地政局特別提供「補償費匯款服務」，地上物所有權人可於公告期間內檢具應備文件，於廿二日前郵寄申請文件或送至永華市政中心地政局市地重劃科，經審查符合領取資格者，補償費將優先匯入帳戶，安全又防詐。

市長黃偉哲表示，該處經重劃後變更為以研發及商業為主的產業用地，並提供優質公共設施，為永康增添發展動能，展望臺南產業轉型發展，並看好該區域交通優勢，指示地政局積極辦理市地重劃。

地政局長陳淑美表示，重劃工程預計明年第二季開工、一一七年完工，地上物則限於明年三月底前完成自行拆遷，因該區緊鄰永康車站、永康交流道及台一線永康中正南路，位居交通要衝；開發完成後轉型為具研發及商業所需產業專區，相關產業進駐可產生整體經濟效益，配合未來車站立體化並可發揮車站服務及旅運服務機能，亦能帶動周遭生活環境機能。