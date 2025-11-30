永康車站產業專區拆遷補償

永康火車站北側產業專區市地重劃，拆遷補償費公告清冊。(市府提供)

記者盧萍珊∕永康報導

配合台南鐵路立體化延伸至永康及工業區轉型，永康火車站北側產業專用區將以市地重劃辦理整體開發，市府現已完成重劃範圍內的地上物查估及造冊，土地改良物拆遷補償清冊於十一月二十八日起至十二月二十九日公告，預計明年一月底前完成補償費發放。

地政局長陳淑美指出，永康火車站北側產業專用區緊鄰永康火車站、永康交流道及台一線永康區中正南路，位居交通要衝。市地重劃開發完成後，將轉型為具研發及商業所需的產業專區，未來相關產業進駐後，預期將可產生整體經濟效益，配合未來車站立體化，也可發揮車站服務及旅運服務機能，帶動周邊生活機能。

這項重劃計畫四月一日獲內政部核定後，六月已完成重劃計畫書圖公告作業，拆遷補償費清冊公告於十二月二十九日截止後，明年一月底前完成補償金發放，地上物則限期於明年三月底完成自行拆遷，市地重劃工程預計於明年第二季開工，二０二八年完工。

為方便民眾申領土地改良拆遷補償，市府也提供「補償費匯款服務」，地上物所有權人可於公告期間內檢具應備文件，於十二月二十二日前郵寄補償費申請文件，或親送至永華市政中心（九樓地政局市地重劃科），經審查符合領取資格者，補償費將優先匯入帳戶。