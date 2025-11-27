永康轉運站啟用 乘車更舒適安全

永康轉運站正式啟用。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

台南市政府與交通部公路局共同推動的「永康轉運站」二十七日正式啟用，為永康地區公共運輸再添新亮點，也成為該區交通建設的重要新指標。市長黃偉哲出席啟用典禮時表示，新站歷經兩年多興建，以提升乘車舒適性與安全性為目標，未來將強化區域交通串聯，並帶動大眾運輸使用率，為永康交通建設帶來新的發展契機。

永康轉運站以「低碳轉運」的概念設計，曾榮獲二０二四年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。設計團隊採用沙丘上的聚落、大棚子下的等候設計概念，以「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，打造便利快速的上下車環境。轉運站主體以鋼構造為核心，在低建蔽率限制下，打造通透明亮、自然通風的站體環境，棚架上方更配合綠能政策，設置太陽能光電棚，兼顧節能、減碳與地方特色。

廣告 廣告

市府交通局公共運輸處介紹，永康轉運站全區設有八席大客車月台、一百席機車停車位、汽機車接送區、計程車排班區及公共自行車YouBike站點，總經費五千三百萬元，其中，中央補助四千五百萬元；鄰近另有廣一九汽機車停車場，近期亦增設近四百六十席路邊機車停車格，讓民眾無論是搭乘公共運輸或停車轉乘皆更為便利。

交通局指出，在運輸服務方面，永康轉運站已進駐和欣客運七五００（台南─台北）、七五０五（板橋─台南），統聯客運一六一一（台北─台南）、一六一二（台北─台南）、一六二五Ａ─Ｄ（台中─台南）、一八三七（台北─台南）、一八七一（台中─台南）等七條路線。亦配合區域發展連結市區公車，其中五路可串連奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多間學校，九０四及九０五公車行經安南區亞太棒球場、安南醫院、鹿耳門與永康火車站等重要旅遊、醫療及交通節點，提供更便捷多元的交通選擇。

市長黃偉哲表示，過去民眾常需在省道邊等車，如今透過轉運站的完善規劃，不僅大幅提升候車安全，也讓永康地區具備更加現代化的公共運輸環境。