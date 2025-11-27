永康轉運站啟用！民眾敲碗想要超商 交通局回應了
歷經2年多興建、斥資5300萬元打造的台南「永康轉運站」27日啟用，2家客運業者進駐，提供7條國道客運路線服務，並結合3條市區公車路線，每天客運有319班次、公車每日80班，平均每月旅運達3萬多人次。不少民眾認為地點較偏，盼引進超商，對此，交通局也說，受限空間不足，無法招攬超商進駐，但目前已有2家攤商進駐，後續也會增設賣店。
市長黃偉哲今早北上出席行政院會，下午旋即趕回永康出席永康轉運站啟用典禮。他受訪表示，過去往返永康的國道客運集中在台一線省道轉運、接駁，因當地車流量大，險象環生，過去也曾發生死亡車禍，市府覓地闢建轉運站，讓通勤民眾有舒適環境搭車，歷經2年多，總算興建完成，不僅大幅提升候車安全，也讓永康地區具備現代化的公共運輸環境。
交通局表示，永康轉運站目前由和欣客運與統聯客運進駐，共提供7條路線，另也連結3條市區公車路線，可串聯奇美醫院、成大醫院、台南火車站、亞太棒球場、安南醫院、鹿耳門與永康火車站等重要旅遊、醫療及交通節點。
加上全新啟用的永康轉運站，全市總計有台南、和順、新營、關廟、麻豆，另後續也將向中央爭取經費於安平增設安億轉運站；另，平實轉運站採BOT案開發興建中，後續還有小東轉運站，屆時臨時設置的台南轉運站將退場，改為小東轉運站。
由於永康轉運站所在位置離鬧區有一段距離，不少搭車旅客都反映，希望至少能有一間超商進駐。交通局表示，礙於轉運站腹地空間不足，候車區僅30坪，容納不了一家超商，但目前已有2家攤商進駐販售餐點、飲料，後續也會增設賣店，希望滿足搭車旅客需求。
